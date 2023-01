Stotinu poginulih na putevima u Srpskoj

BANJALUKA - U saobraćajnim nesrećama u Srpskoj prošle godine poginulo je 100 lica, što je jedna žrtva manje u odnosu na lani.

Kako su za "Nezavisne novine" kazali iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS), u 2022. godini dogodile su se 9.894 saobraćajne nezgode, što je za 0,5 odsto manje u odnosu na 2021. godinu, kada se dogodila 9.941 saobraćajna nezgoda.

"Najveći broj saobraćajnih nezgoda se dogodio na području koje pokriva PU Banjaluka, i to 4.203, u kojima je smrtano stradalo 19 lica", navode iz MUP-a.

Kako navode, među poginulim licima je i šestoro djece do šest godina starosti, dvoje djece od sedam do 13 godina i dvoje starosti od 14 do 17 godina.

Nikola Ćopić, inženjer za bezbjednost saobraćaja i član Koordinacione grupe za bezbjednost saobraćaja, istakao je za "Nezavisne novine" da je za područje koje pokriva PU Banjaluka broj saobraćajnih nezgoda očekivan.

"Zabilježeno je blago smanjenje posljedica saobraćajnih nezgoda po svim parametrima. Kada je riječ o Banjaluci, odnosno o broju saobraćajnih nezgoda na teritoriji PU Banjaluka, očekivan je najveći broj, s obzirom na to da je na istoj registrovano više od 85.000 vozila", rekao je Ćopić.

Prema njegovim riječima, svi pokazatelji govore u prilog tome da su aktivnosti ključnih subjekata u bezbjednosti saobraćaja dale rezultate.

"Aktivnosti u narednom periodu, a u cilju smanjenja broja poginulih i teško povrijeđenih lica, treba da budu usmjerene na detekciju i otklanjanje alkoholisanih učesnika u saobraćaju, kao i vozača koji prekoračuju dozvoljenu brzinu i koriste mobilni telefon prilikom upravljanja motornim vozilom", zaključuje Ćopić.

Podsjećamo, jedna od teških saobraćajnih nesreća koja se dogodila na putevima u Srpskoj u toku prošle godine je sudar tri motocikla u Tukovima kod Prijedora, prilikom čega su dva momka, od kojih je jedan bio maloljetan, izgubila život.

"Rezultati istrage ukazuju da su se tri motocikla kretala magistralnim putem prema Sanskom Mostu. Na jednom dijelu puta krenuli su da pretiču vozilo ispred sebe kada je iz suprotnog pravca naišao četvrti skuter. Navodno na skuteru nije bilo upaljeno svjetlo, pa ga ostali motociklisti nisu ni vidjeli. Došlo je do direktnog sudara, a oba vozača su pala na asfalt", pisali su tada mediji.

Takođe, jedan mladi život ugašen je krajem avgusta kada je na magistralnom putu Banjaluka - Teslić u Obodniku kod Kotor Varoša poginuo mladi banjalučki pjevač Dejan Kalajdžija (29).

Kalajdžija je tada stradao idući iz pravca Teslića prema Banjaluci, gdje je izgubio kontrolu nad vozilom i udario u zaštitnu ogradu na putu.