Štrajk advokata zaledio suđenje za brutalno ubistvo Kulišića

DOBOJ - Okružni sud u Doboju našao se u neobranom grožđu, pošto zbog štrajka branilaca po službenoj dužnosti, još nije održano ni pretpretresno ročište u predmetu za brutalno ubistvo Dobojlije Saše Kulišića, niti se u ovom momentu zna kada će početi suđenje.

Za ovaj zločin optuženi su Kulišićeva supruga Andrea Kajganić i njen navodni ljubavnik Dražen Lazarević, ali su ročišta trenutno nemoguća misija, jer oboje optuženih imaju branioce po službenoj dužnosti.

Postoji nekoliko načina da se izađe iz ove pravne zavrzlame, ali se nijedan od njih trenutno ne nazire. Jedno od rješenja je da dođe do dogovora Advokatske komore Republike Srpske i Ministarstva pravde Republike Srpske, odnosno da se obustavi ili zamrzne štrajk branilaca po službenoj dužnosti.

Drugi način jeste da se dvoje optuženih odluči da ih sadašnji advokati brane po punomoćju, umjesto po službenoj dužnosti, što do sada nisu učinili, a treći je da se odluče za neke druge advokate po punomoćju, što je, kako tvrdi izvor "Nezavisnih novina", gotovo neizvodiv scenario, budući da su oni u pritvoru.

Dakle, kada se podvuče crta, vruć krompir je u rukama postupajućeg sudije, a zadatak mu nije nimalo lak, budući da advokati poručuju da im ne pada na pamet da postupe suprotno odluci o obustavi rada.

Branko Ristić, advokat Andree Kajganić, koju zastupa po službenoj dužnosti, potvrdio nam je da suđenje nije počelo.

"Sud ima racionalnu zakonsku obavezu da što prije u ovakvim situacijama sprovede postupak i to nije sporno", rekao je Ristić za "Nezavisne novine".

Međutim, dodaje Ristić, u toku je obustava rada advokata koji su postavljeni po službenoj dužnosti.

"Sud sada hoće da okonča postupak i ja to razumijem. I treba ga okončati. Ja uvažavam pravni sistem, ali ovdje je Okružni sud u Doboju izdao jedan iracionalan nalog optuženima, a to je da sebi nađu branioce, isto kao da su oni na slobodi. To tehnički nije moguće. Lice u pritvoru je ograničeno sa pozivima. Andrea Kajganić, konkretno, može zvati samo mene i majku. Kako će ona sebi naći branioca? Neka joj sud nađe branioca, ali u skladu sa zakonom", rekao je Ristić.

Sud, međutim, ne može naći optuženima ni druge branioce po službenoj dužnosti, jer bi se advokat, koji na to pristane, mogao suočiti sa ozbiljnim problemom.

"Svaki advokat koji bude postupao protivno odluci Skupštine Advokatske komore Republike Srpske biće disciplinski gonjen zbog teže povrede dužnosti advokata", navodi se u ranijem dopisu glavnog disciplinskog tužioca Advokatske komore.

Ristić kaže da je jedini izlaz to da se riješi situacija između Ministarstva pravde i Advokatske komore.

"Ja ne vidim drugi izlaz. Ja se ne mogu pojaviti na ročištu", rekao je Ristić, a na pitanje da li mu je sud nekim aktom naredio da pristupi odbrani, on nam je odgovorio da nije, te da to ne može ni da uradi, jer bi se on oglušio na takvu naredbu.

Rade Savić, koji je po službenoj dužnosti postavljen da brani Dražena Lazarevića, kaže da ni on ne zna šta će biti dalje.

"Sve zavisi. Mogu optuženi uzeti branioce po punomoćju, a ne po službenoj dužnosti. Mi dok je štrajk ne možemo postupati po službenoj dužnosti jer je takva odluka organa Advokatske komore. Tu odluku svi moraju poštovati", rekao je Savić za "Nezavisne novine", dok nam iz Okružnog suda u Doboju na upit nisu odgovorili.

Optuženima se, podsjetimo, stavlja na teret da su Kulišića ubili u noći 30. januara, nakon što je prethodno omamljen tabletama.

"Kajganićeva i Lazarević su ušli u spavaću sobu gdje je na bračnom krevetu spavao Kulišić, nakon čega su ga udarili nekoliko puta u glavu, a potom mu ljepljivom trakom oblijepili usta i oči. Zatim su mu ruke zavezali konopcem na leđima i oblijepili ljepljivom trakom", navodi se u optužnici.

Dodaje se da su mu i noge zavezali konopcem i oblijepili ljepljivom trakom, te ga iznijeli iz kuće i stavili u gepek pežoa. Potom se, kako se dodaje, Lazarević renoom uputio prema mjestu Preslica, a Kajganićeva ga je pratila pežoom.

Iz gepeka su, dodaje se, potom izvadili Kulišića, kojeg su vukli do nizbrdice i ostavili na zemlji, a zatim ga izboli nožem, usljed čega je on umro.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.