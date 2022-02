Strava u Sanskom Mostu: Osumnjičen da je bivšu ženu zavezao pa silovao

SANSKI MOST - Pripadnici MUP-a USK priveli su 56-godišnjeg muškarca O.R. iz Sanskog Mosta, koji je osumnjičen da je izvršio krivično djelo silovanja nad ženskom osobom O.K. , koja je rođena u Tetovu, a nastanjena u Banjalučkoj ulici u Sanskom Mostu.

Kako nam je rekao Adnan Beganović, portparol MUP-a USK, ovo krivično djelo je prijavljeno jučer u jutarnjim satima, a dogodilo se protekle nedjelje u kasnim večernjim satima, u kući u kojoj živi oštećena žena.

On je dodao kako se radi o bivšim bračnim partnerima, te da je krivično djelo izvršeno tako što je O.R. došao kod nekadašnje žene, te je potom fizički maltretirao.

Nakon toga, selotejpom joj je zavezao ruke i noge, te začepio usta, nakon čega je izvršio silovanje.

Beganović ističe kako je zdravstvena pomoć ženi pružena u Općoj bolnici u Sanskom Mostu, gde je akušerskim pregledom ustanovljeno da je počinjeno silovanje, a muškarac je uhapšen i priveden, te će nakon kriminalističke obrade biti predat Tužilaštvu USK na dalje postupanje.

U ovome trenutku nije poznato šta je motiv ovoga događaja, ali se pominju raniji nerazriješeni odnosi između bivših supružnika.