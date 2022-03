Suad Žilić tvrdi da ga je pretukla policija nakon što je izvršio malu nuždu

TUZLA - Mještanin tuzlanskog naselja Šićki Brod Suad Žilić potražio je ljekarsku pomoć tvrdeći da ga je pretukla tuzlanska policija. S druge strane, iz MUP-a TK su kazali da se utvrđuju okolnosti šta se tačno desilo.

Kako tvrdi Suad Žilić, događaj se zbio 10. marta poslije jedan sat u noći. Priča da je bio tu noć kod komšije te je krenuo kući i stao u obližnju šumu i izvršio malu nuždu. Tvrdi da je to vidjela policija i tražila mu dokumente koje nije imao kod sebe.

"Rekli su mi da ne smijem vršiti nuždu. Nisu se ni predstavili. Opkolili su me. Rekao sam im da nazovem ženu da mi donese ličnu jer je moja kuća 100 metara odatle. U trenerci sam bio, ne nosim ličnu kartu kada idem kod komšije. Rekli su da me moraju privesti. Ja sam pitao zašto, eno mi kuće. Pokušao sam pričati sa njima i rekao nema potrebe da me vode u stanicu i stavljaju lisice", priča Žilić i tvrdi da su ga nakon toga policajci oborili na zemlju, stavili mu lisice i istukli ga.

"Oborili su me, sjeli na mene, polomili mi rebro, napukla mi je vilica. Udarali su me nogama onakvog zavezanog", priča Žilić koji planira tužiti policiju.

Žilićevi sugrađani oštro su osudili napad na njega te kazali da se radi uzornom komšiji, humanisti, demobilisanom borcu Armije BIH, bivšem vijećniku i pokretaču mnogih akcija.

"Ne želimo ni u jednom trenutku da se miješamo u rad policijskih, tužilačkih i sudskih službi ali neko nam je dužan, kao građanima, dati obrazloženje šta to treba čovjek uraditi da bi bio ovako pretučen?", kazali su iz KUD“ Šićki Brod“ čiji je Žilić dugogodišnji član.

Iz Uprave policije MUP-a TK medijima je, međutim, rečeno da je Policijska stanica Zapad te noći zaprimila prijavu da je, prilikom vršenja službene radnje legitimisanja, NN lice fizički napao policijskog službenika upućujući mu pri tome i razne pogrdne riječi.

"Isti je stavljen pod kontrolu i lišen slobode, te utvrđeno da se radi o S.Ž., rođenom 1960. godine iz Tuzle, a u prostorijama PS Zapad izvršenim alkotestiranjem utvrđeno je prisustvo alkohola u organizmu u količini od 1,17 promila. Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, kao i Jedinica za profesionalne standarde Uprave policije MUP -a TK, koji će poduzeti sve potrebne mjere kako bi se utvrdile konkretne okolnosti događaja", kazali su iz Uprave policije.

Iz Kantonalnog tužilaštva Tuzla nam je rečeno da će Žilić biti saslušan ove sedmice te da se moraju sačekati i policijski izvještaji za daljnje korake Tužilaštva.