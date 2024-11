Sud o incidentu na ročištu: Sudska policija tužioca odvezla u hitnu

BANJALUKA – U banjalučkom Okružnom sudu juče je prekinuto ročište za otvaranje predmeta koji su zaplijenjeni u nedavnoj akciji Republičkog javnog tužilaštva u slučaju istrage protiv v.d. direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Srpske Dejana Kusturića jer je nakon incidenta u Okružnom sudu u Banjaluci između advokata Jasminke Jovišević i tužioca Sanje Tadić Stojisavljević, tužilac zatražila ljekarsku pomoć.

Kako je "Nezavisim" rečeno iz ovog Suda, na ročište u navedenom predmetu su pristupili, između ostalih, postupajući tužilac Republičkog javnog tužilaštva Sanja Tadić-Stojisavljević, osumnjičeni D. K. i njegov branilac, advokat Jasminka Jovišević.

Naveli su da je u sudnici bila prisutna službenica suda zadužena za deponovanje predmeta i predstavnici Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine.

"Međutim, ročište je prekinuto, jer je na samom početku došlo do verbalne rasprave između branioca osumnjičenog D. K, advokata Jasminke Jovišević i postupajućeg tužioca Republičkog javnog tužilaštva Sanje Tadić - Stojisavljević, nakon čega je tužilac izašla iz sudnice, sjela na klupu i pošto je bilo očigledno da se loše osjećala, pripadnici Okružnog centra Sudske policije Banjaluka su pozvali Službu Hitne medicinske pomoći Banjaluka", naveli su iz Suda.

Kako su dodali, nakon što su navodno obaviješteni da hitna pomoć može doći tek za sat i više vremena, oni su je odmah prevezli službenim vozilom u hitnu.

"Informacijama o trenutnom zdravstvenom stanju tužioca Sanje Tadić - Stojisavljević, sud ne raspolaže. Povodom svega navedenog, od strane službenice suda za deponovanje predmeta Okružnog suda u Banjaluci, koja je prisustvovala zakazanom ročištu, sačinjena je Službena zabilješka, i ista će bez odlaganja biti dostavljena Glavnom republičkom tužiocu Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske Željki Radović - na dalje nadležno postupanje", rečeno je iz Suda.

Jovišević je za "Nezavisne novine" rekla da nije prijetila tužiocu i da je to "izmišljena priča".

Kako je rekla prilikom otvaranja predmeta u jednom momentu prišla je tužiocu te tražla podatak koji joj, kako tvrdi, tužilac nije htjela dati.

"Rekla sam da je to protivzakonito i da mi mora dati. Ona je meni onako iznervirana rekla "Ajte više jedanput prijavite me i smaknite me sa ovog radnog mjesta". Ja njoj kažem "Nemojte se vi tužiteljice, sikirati kad tad će vas neko smaknuti sa tog radnog mjesta". Njoj je pozlilo kad je počela diktirati šta je izrečeno. Naglo joj je pozlilo kad je trebala izdiktirati šta je ona rekla meni", kazala je Jovišević.

Kako je navela, tužilac je potražila ljekarsku pomoć a ročište je prekinuto te nije poznato kad će biti nastavljeno.

"Nisam ja baš s kruške pala da poslije 50 godina rada prijetim tužiteljici pred svima, pred radnikom SIPA, advokatima, strankama…", rekla je advokat.

