Sud odlučio: Zeljković i ostali još dva mjeseca iza brave

BANJALUKA - Okružni sud u Banjaluci produžio je na još dva mjeseca pritvor Branislavu Zeljkoviću, smijenjenom direktoru Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, te još trojici osumnjičenih za malverzacije pri nabavkama medicinske opreme za Institut.

Još dva mjeseca iza brave ostaće i vlasnik turističke agencije "Travel 4 Fun" Saša Marković, i direktori firmi "Promeding" Dragan Dubravac i "Procontrol" Slavko Bojić.

Bojiću je pritvor produžen do 15. decembra do 17.24 časova, Dubravcu do tog datuma do 16.40 časova, a Markoviću, takođe do 15. decembra, do 20.30 časova.

Pritvor im je produžen jer postoji bojazan da će uništiti, sakriti, izmijeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove važne za krivični postupak ili okolnosti koje ukazuju da će ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače.

Osim toga, riječ je o vanrednim okolnostima, odnosno krivičnom djelu za koje se može izreći kazna zatvora od deset godina ili teža kazna, a koje je posebno teško s obzirom na način izvršenja ili posljedice djela, te zato što bi, kako je ocijenjeno, puštanje na slobodu rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda.