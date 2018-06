Sudar na putu Banjaluka - Prijedor, vozač ispao iz auta

BANJALUKA - U sudaru mercedesa i renoa klio, na putu Banjaluka - Prijedor, vozač renoa ispao je iz vozila, ali pukom srećom, ni on, niti iko iz oba automobila, nije teže povrijeđen.

Novinar "Nezavisnih" sa lica mjesta javlja da je saobraćaj usporen, te da se obavlja uviđaj.

U renou su bila dvojica mladića iz Bihaća, dok su u mercedesu bili muškarac i žena, koja je prevezena u bolnicu.

Vozač klia žali se na povredu noge, te očekuje vozilo Hitne pomoći.

Hamid Hasanagić (25), vozač klia, rekao je novinaru "Nezavisnih" da je najvažnije da niko nije nastradao.

"Moglo je svašta da se desi. Dobro smo prošli", kazao je mladi Bišćanin.

On je dodao da je, nakon udara, ispao iz klia, ali da nije teže povrijeđen. Sreća je, kaže, to što nisu imali putnika na zadnjem sjedištu, jer je zadnja lijeva strana auta oštećena do neprepoznatljivosti.

Iz Policijske uprave Banjaluka za "Nezavisne" su kazali da se ta nezgoda dogodila u 8.55 časova, na magistralnom putu Banjaluka - Prijedor, u mjestu Piljagići.

"U saobraćajnoj nezgodi su učestvovali V.K. (62) iz Banjaluke, koji je vozio mercedes, te H.H. (25) iz Bihaća sa renoom klio. Oštećeno je još jedno vozilo, koje je potom naišlo, a u pitanju je kombi, kojim je upravljao Ž.Š. (46) iz Banjaluke", rekli su iz policije.

Kako su dodali, kao suvozač u mercedesu bila je pedesettrogodišnja Banjalučanka G.K, koja je povrijeđena.

"Uviđaj su obavili policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Banjaluka", kazali su iz policije.