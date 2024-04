Suđenje Dejanu B. za ubistvo bivše partnerke: Lažnim porukama zavaravao trag?

NIRNBERG – Suđenje Dejanu B. (50), porijeklom iz BiH i njegovom poslovnom partneru Ujguru T. (48) ušlo je u treći dan, a njih dvojica se sumnjiče za ubistvo Aleksandre R. (39), Dejanove bivše partnerke koja je bila u osmom mjesecu trudnoće.

Oni se danima ne izjašnjavaju o optužbama, ali je danas nekoliko policijskih službenika svjedočilo, iznoseći inskriminišuće dokaze protiv njih.

Naime, kada Aleksandra R. nije uzela dijete iz vrtića, njen novi partner, s kojim je i bila trudna, odmah je posumnjao da se desio zločin:

„On nam je odmah rekao da ju je neko oteo. On je nakon pola sata sata od prijave došao u stanicu“; rekao je policajaca koji je taj dan bio na dužnosti u stanici u Švabahu.

Navodno, partner s kojim je bila u trenutku nestanka je dobio poruku sa njenog broja telefona, ali je odmah posumnjao jer se radilo o čudnom izboru riječi, koje Aleksandra nikada ne bi koristila. Navodno, u poruci je stajalo da se „vraća svom starom partneru Dejanu jer ga još voli i da ne brine za nju“.

Ali, to je bilo skoro nemoguće, jer je Dejan T. imao zabranu prilaska Aleksandri, koja je to i tražila neposredno prije nestanka. Policija je odmah posumnjala na lažne poruke i dovela Dejana B., koji već ima dosije, u stanicu. I on je navodno pokazao da je od Aleksandre dobio poruku sat vremena prije prijave nestanka. U poruci mu je rekla da joj je žao zbog svega, te da ga još uvijek voli.

Policija sumnja da je poruke napisao Dejanov poslovni partner Ujgur sa Aleksandrinog telefona kojeg je, kako policija navodi, zakačio za kamion koji je putovao u Italiju, a sve kako bi policiju naveli na pogrešan trag.

Ipak, iz policije kažu da je sve ukazivalo da to nije običan slučaj nestanka. Naime, njen pasoš je bio u stanu, njen automobil je bio ispred kuće, ali krajnje neuobičajeno parkiran. Na sve to, komšija je vidio Dejana B. to jutro u blizini njenog mjesta stanovanja.

Inače, jedan od policajaca je rekao da su kod Dejana pronašli i račun na 131 evro, jer navodno tog dana kupio kese za smeće, rukavice, noževe, zamjenske oštrice i vakumski paročistač:

„Ako ste planirali nečiji nestanak, onda su to bili idealni alati za to“, rekao je policajac koji je i pronašao račun.

Podsjetimo, istražioci sumnjaju da je nakon raskida u proljeće 2022. godine došlo do pogoršanih odnosa između Dejana i Aleksandre Oni nisu bili samo u vezi, već su bili i poslovno povezani. On joj je u više navrata prijetio, a ona je podnijela nekoliko krivičnih prijava protiv njega.

Prema istrazi, motiv zločina je velika suma novca. Naime, 39-godišnjakinja je bila na visokoj funkciji u banci, a 50-godišnjak iz BiH ju je koristio za poslove s nekretninama koji su išli preko drugooptuženog Nijemca. Nakon što su se razišli, žena je prestala sarađivati ​​i odbila pristup svojim računima. Oni su izvršnim nalogom pokušali doći do iznosa od 785.000 evra, oko kojih su se sporili, ali je Aleksandra R. podnijela krivičnu prijavu protiv njih.

Međutim, svega sedam dana prije glavnog ročišta u ovom slučaju, ona je nestala. Inače, kako prenose njemački mediji, optuženi se nisu izjašnjavali o krivici, ali su svo vrijeme tvrdili da je Aleksandra R. dobrovoljno preselila u inostranstvo, s obzirom da je porijeklom iz Rumunije.

