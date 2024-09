Suđenje Mandiću za ubistvo Bogdanovića: Nijedan DNK trag ne povezuje žrtvu i optuženog

BANJALUKA - Na predmetima Banjalučanina Dalibora Mandića (38), optuženog za ubistvo sugrađanina Ariela Bogdanovića (28), nisu pronađeni DNK tragovi žrtve, niti su na predmetima pokojnog mladića pronađeni biološki tragovi optuženog.

Ipak, na donjem dijelu trenerke Mandića vještaci su osjetili, kako kažu, prijatan miris za koji nisu mogli potvrditi da je on nastao prilikom čišćenja tog odjevnog predmeta.

Ovo je na današnjem ročištu u Okružnom sudu u Banjaluci rekla Božana Ilić, koja je vještačila odjeću optuženog i ubijenog.

Ona je navela da je DNK vještačenje odjeće iz kobne noći koju su imali Mandić i Bogdanović sačinjeno 16. jula ove godine. Vještačenje je ranije naredio Dragan Uletilović, predsjednik Sudskog vijeća u ovom predmetu.

"Vještačeni su predmeti koji su pripadali ubijenom, i to smeđi novčanik, crno sivi ruksak, jakna koju je nosio, hlače, čarape, crna kapa, te predmeti osumnjičenog kao što su dva štapića, rukohvati česme i slivnika u stanu u kojem je boravio, ruksak, hlače, patike, maska telefona, trenerka, kapa, duboke cipele, patike 'Levis' i patike 'Nike'", navela je Ilićeva.

Kazala je da na predmetima od žrtve nije pronađeno prisustvo biološkog materijala osumnjičenog, kao i da na predmetima od osumnjičenog nije pronađeno prisustvo biološkog materijala žrtve.

Tužilac Tanja Mrđa pitala je vještaka da li je moguće da je "prijatan miris" koji se osjetio iz donjeg dijela trenerke osumnjičenog mogao biti od pranja trenerke nekim deterdžentom.

Ilićeva je odgovorila da ne se ne bi izjašnjavala o takvim stvarima, i da su to samo nagađanja, te da ne mogu izvesti zaključak da li je nešto oprano.

Sudija je upitala ko bi od vještaka mogao dati odgovor na ovo pitanje, a Ilićeva je rekla da ne zna.

Tužilac je navela da je Bogdanović kobne noći imao zimsku jaknu, te upitala da li je moguće da je od uboda krv mogla uprskati jaknu.

Na to je Ilićeva rekla da ona na to pitanje ne može odgovoriti, te da je to pitanje za ljekara koji je radio obdukciju.

Uletilović je kazao da će na narednom ročištu angažovati vještaka iz Slovenije čija je specijalnost analiza video snimaka, te će se raditi analiza svih video snimaka od izlaska sa posla Mandića i ubijenog Bogdanovića.

Podsjećamo, Mandić se tereti za teško ubistvo počinjeno na svirep ili podmukao način koje počinio 2. decembra 2022. godine oko 19.35 časova kada je prema optužnici žrtvu u blizini studentskog kampusa sustigao i ubo nožem u predjelu gornjeg dijela trupa, a Bogdanović je ranjen počeo da bježi.

Kada je pao kod benzinske pumpe, Mandić mu je pritrčao te ga nožem ubo osam puta i usmrtio, a zatim pobjegao.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.