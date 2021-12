Suđenje Predragu Jeriniću: "Čuo sam da je komšiji pričao da će me ubiti"

BANJALUKA - Pucao je na mene 22. februara i 15. jula, a čuo sam da je komšiji pričao da će me ubiti, ispričao je u Okružnom sudu u Banjaluci Vladimir Okulić (58) iz Šipova na suđenju Predragu Jeriniću (26), optuženom da je Okulića pokušao ubiti.

Okulić je kazao da je vidio optuženog Jerinića da nišani na njega i puca iz lovačke puške te da vjeruje da ga je on pokušao ubiti i ranije.

"Tog 22. februara Jerinić i ja bili smo ujutro na deponiji. On je otišao prije mene, a kad sam krenuo kući prema meni je pucano i jedan metak je pogodio u zemlju 20 do 30 centimetara od moje noge. Tad sam potrčao i čuo još pet do šest pucnjeva. Nisam vidio ko puca, ali vjerujem da je to bio Jerinić jer jedino on i ja hodamo gore", rekao je Okulić.

Potvrdio je da je 15. jula ispred svoje kuće vidio da Jerinić nišani na njega i puca iz lovačke puške.

"Prvo sam čuo jedan pucanj iz pravca napuštene kuće iznad moje i sakrio sam se ispod zida", rekao je Okulić, dodavši da je tada u dvorištu vidio Jerinića kako nišani na njega i puca sa 20 metara, ali ga je promašio.

Tog dana je Jerinića uhapsio policajac Žan Žiža, koji je potvrdio da je optuženi kod sebe imao lovačku pušku.

"Tokom izlaska na teren zvao sam Jerinića i pitao gdje je, a on je rekao: 'Evo, ganjam ovu budalu' i pomenuo je Okulića. Rekao sam da se smiri i da krene prema nama. Poslušao me i sreli smo ga na putu. Držao je lovačku pušku i kad sam mu rekao da je odbaci. Prvo je oklijevao, preklopio je, izvadio pa vratio metak unutra. Kada sam mu povišenim tonom rekao da odbaci oružje, on je to uradio i predao se bez otpora", posvjedočio je Žiža.

Odbrana optuženog tvrdi da je Okulić ranije bacao bombu na Jerinića, zbog čega je advokat Marica Ćulum pitala Žižu da li mu je to poznato, a policajac je odgovorio da, koliko zna, nema takve prijave.

Vještak Saša Jojić utvrdio je da su puške M249/kalibra 7,9 milimetara i lovačka "bokerica", koje su oduzete u ovom predmetu, djelimično ispravne i da je iz njih moguće ispaljenje hitaca.

Podsjetimo, Jerinić je optužen za pokušaj ubistva komšije Okulića kojeg je, prema navodima optužnice, pokušao ubiti dva puta. Kako su "Nezavisne novine" ranije objavile, terete ga i za nedozvoljeno držanje oružja i krađu puške.