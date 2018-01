Suđenje Sefiću poput indijske sapunice, ročište ponovo odgođeno

SARAJEVO - Poput indijskih sapunica, kojima se kraj ne nazire, niko ne može ni da pretpostavi kada bi se moglo okončati suđenje Sarajliji Sanjinu Sefiću (27), optuženom da je golfom u Sarajevu usmrtio dvije studentkinje Editu Malkoč i Selmu Agić.

Naime, prema riječima advokatice Adele Duraković, zastupnice porodica nastradalih djevojaka, dosad je odgođeno najmanje šest ročišta.

Prethodno je odgođeno jer u sudnicu nije došao Dino Alić (31), a juče je zabilježena nova odgoda, pošto se nisu pojavili optuženi Amar Salihović (26) i njegov branilac Rusmir Karkin. Dvojica mladića optužena su da su Sefiću pomagali tokom bjekstva nakon nesreće.

Amir Agić iz Bugojna, otac nastradale Edite, danas je ustao u šest sati, došao u Sud, ali mu je rečeno da se suđnje odgađa za 25. januar, zbog čega nije krio svoje ogorčenje.

"Oni to smišljeno rade da bi Sefić što duže ostao u pritvoru, jer mu je tu lijepo. On ima pretplatu u buregdžinici na ćošku pa mu odatle non-stop nose hranu u zatvor. Odbrana ovo može razvlačiti do besvijesti", rekao je Amir Agić.

Advokatica Duraković kazala je da advokat Karkin nije došao jer je bio na drugom ročištu.

Nakon stravične nesreće, u kojoj su 10. oktobra 2016. godine poginule Selma Agić i Edita Malkoč, Sefić je, kako ga terete, pobjegao s lica mjesta, a potom je uz pomoć prijatelja prebjegao u Srbiju, gdje je kasnije uhapšen.