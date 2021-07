Suđenje Siniši Šakiću: Nakon ubistva Ćuluma motor projurio kao metak

BANJALUKA - Nakon pucnjave u kojoj je ubijen Slaviša Ćulum prošao je motocikl, a prema riječima svjedoka Slavena Marića, koji nije vidio koliko je osoba na njemu bilo, čuo je i da neko nekom govori: "Je l' to to, jesi siguran da je to to?Je l' to on".

Na suđenju Siniši Šakiću zvanom Kinez ovaj svedok u banjalučkom Okružnom sudu rekao je da nije siguran da li su ti glasovi dolazili s motora ili je možda neko pričao na telefon, jer je nekoliko minuta nakon pucnjave, dok je išao kroz Dragočaj, iza leđa čuo lagan zvuk motora, koji nije vidio.

Marić je ispričao da je 15. maja prošle godine s djecom šetao kroz Dragočaj te začuo sedam-osam uzastopnih pucnjeva i onda još tri-četiri pucnja.

"Komšija me upitao šta to bi, ja sam rekao da ne znam i nastavio, a kada sam skrenuo s glavnog puta prema svojoj kući, sreo sam rodicu, s kojom sam ostao minut-dva. Poslije toga sam se uputio prema kući, zatim sam čuo kako glavnim putem ide motocikl i čuo sam da neko priča. Mislim da su glasovi dolazili s motora", rekao je svjedok.

Prilikom svjedočenja Ive Bogdanovića, zbog njegovih poteškoća sa sluhom bilo je problema pa su mu za potrebe davanja iskaza dali slušalice. On je rekao da je nakon pucnjave na dan ubistva kraj njegove kuće projurio motocikl na kojem su bile dvije osobe u maskirnim uniformama. Tog dana bio je u dvorištu kuće kada je čuo pucnjavu, a komšiju koji je naišao pitao je je l' i on čuo isto.

"U tom trenutku nisam znao o čemu se radi, tek nakon sat, kada su došla tri policijska vozila, saznao sam da je ubijen Ćulum", pojasnio je Bogdanović i dodao da se ubistvo desilo na oko dva kilometra od njegove kuće. On je ispričao i da je nekoliko minuta poslije pucnjave kraj njegove kuće prošao motocikl. Kako je rekao, "projurio je kao metak", a na njemu su bile dvije osobe u odjeći kao osobe koje je dan ranije sreo na imanju. Na sebi su imale maskirne uniforme, dok su im na glavi bile kacige, a jedan je imao i ruksak. Prema njegovim riječima, dan prije ubistva 14. maja, dok je obilazio imanje, vidio je sumnjive osobe. Kako je rekao, kada se vraćao sreo je dva muškarca koji su bili u maskirnim uniformama, a na glavi su imali pletene kape i maske.

"Bojao sam se da ih pogledam u oči", ispričao je svjedok.

Kako je rekao, pozdravili su ga, a on im je uzvratio i prošao.

Optužnica tereti Šakića da je Ćuluma usmrtio 15. maja prošle godine zajedno s nepoznatom osobom, kada su mu pripremili zasjedu nedaleko od kuće u šumi u Dragočaju. Kada je Ćulum naišao, na njega su iz dvije puške ispalili 22 hica i usmrtili ga. Terete ih da su zločin pripremili i dogovorili, te nabavili oružje, municiju i motocikl pomoću kojeg su izviđali mjesto napada.