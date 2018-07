Suđenje Trebinjcu osumnjičenom da je zaklao sugrađanina: Ubijenog sina ništa ne može nadoknaditi

TREBINJE - Čitanjem glavne optužnice i davanjem uvodnih riječi, u trebinjskom Okružnom sudu danas je počelo suđenje Spasu Milišiću (30), osumnjičenom da je 11. februara, oko tri sata iza ponoći, u baru "Merlot" u Trebinju, nožem zaklao sugrađanina Nemanju Šupljeglava (29).

Optužnica Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju Milišića tereti da je te kobne večeri u ugostiteljskom objektu "Merlot" na podmukao način ubio sugrađanina Nemanju Šupljeglava te teško povrijedio Peru Miloševića, radnika ovog objekta.

Istom optužnicom optuženom se stavlja na teret da je neovlašteno držao i nosio vatreno oružje i municiju i to pušku M-48 napunjenu s pet metaka i metkom u cijevi, lovačku pušku "zastava Jugoslavija" napunjenu sa dva patrona, 10 metaka i lovački pojas zelene boje sa 10 lovačkih patrona.

Na teret mu se stavlja i da je neovlašteno držao biljnu smolu hašiš u količini od 37,3 grama.

U trebinjskoj sudnici su prvog dana procesa saslušani svjedoci odbrane, otac pokojnog Nemanje Savo Šupljeglav, zatim Pero Milošević, kojeg je Milišić ubo u ruku, kao i očevici Bojan Marić, Svetko Glibo i Miloš Kuljić.

"Moje dijete ne može nadoknaditi ništa, pa i da stotinu Spasa Milišića legne u zemlju", rekao je vidno potreseni Nemanjin otac, počinjući svoje svjedočenje.

Nakon njega je Milošević dao svoje viđenje događaja i ranjavanje, kao i drugi očevici.

Za ovakvo krivično djelo zaprijećena je kazna zatvora od najmanje deset godina do dugotrajnog zatvora.

Da je djelo posebno teško govore i svjedočenja o načinu izvršenja, koja će u Okružnom sudu u procesu protiv Milišića biti i dokazana, a to je da je osumnjičeni, nakon kraće prepirke s nastradalim u "Merlot baru" u Trebinju, otišao iz ugostiteljskog objekta do svoje kuće, koja se nalazi u selu Bihovi, kod Trebinja, gdje je uzeo nož, a zatim se vratio u bar, prišao Šupljeglavu, zagrlio ga i u momentu kada ovaj to nije očekivao, na podmukao način, iskoristivši ranije poznanstvo, zamahnuo nožem i ubo ga u vrat.

Milišića je tom prilikom pokušao onesposobiti radnik "Merlot bara" Pero Milošević, ali je i njega ozlijedio u predjelu lijeve šake, nanijevši mu teške tjelesne povrede, zbog kojih je imao operativni zahvat, a Nemanja Šupljeglav je u bolnici, usljed iskrvarenja, podlegao povredama.

On je potom pobjegao ponovo kući, odakle je uzeo pomenuto oružje i municiju, da bi se tako naoružan sakrio od policije u blizini seoskog groblja, gdje su ga i pronašli i uhapsili.

Ovakav način izvršenja krivičnog djela, obrazlažu u Okružnom sudu Trebinje, ukazuje na povećanu opasnost osumnjičenog po okolinu, što opravdava zaključak da je događaj uznemirio javnost i Trebinja i šire okoline, zbog čega su postojali i bojazan i osjećaj nesigurnosti kod građana za ličnu bezbjednost, pa je Milišić od tada do početka suđenja u pritvoru.

