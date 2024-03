Suđenje Zeljkoviću i ekipi: Kako su cijene maski sa 0,16 "skočile" na 0,50 KM?

BANJALUKA - Aleksandar Milijašević, direktor i suvlasnik firme "FarStar OGiS medical" iz Srpca, potvrdio je u Okružnom sudu u Banjaluci da je ova kompanija maske, u periodu virusa korona, za potrebe stanovništva Srpske prodavala po cijeni od 0,16 maraka, a kasnije za 0,50 KM.

Kako se to tačno desilo on je detaljno objasnio u predmetu u kojem su optuženi bivši vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković, direktor "Procontrola" Slavko Bojić, direktor "Promedinga" Dragan Dubravac, vlasnik Turističke agencije "Travel 4 fun" Saša Marković i bivši direktor firme "Sineks laboratorija" Sani Crljić.

Milijašević je, naime, rekao da je nakon razgovora sa Zeljkovićem firmi "Sineks laboratorija" prodao 10.000 hirurških maski po cijeni od 0,16 KM, a zatim u više navrata još oko 300.000 komada po cijeni od 0,50 KM, te da je mislio da je to za Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.

Svjedok Milijašević je pojasnio da ga je početkom marta 2020. godine zvala "neka žena" iz Instituta za javno zdravstvo i interesovala se za maske.

"Rekao sam joj da ne poslujemo sa javnim ustanovama i da sve prodajemo samo našem partneru iz Hamburga u Njemačkoj. Interesovala se za cijenu i rekao sam da je 0,16 KM po komadu. Kasnije me je zvao Zeljković i govorio da trebaju maske i ponovio sam mu što i toj ženi. On je insistirao da dođe kod mene", rekao je Milijašević.

Potvrdio je i da je do sastanka došlo i da je Zeljkoviću ponudio pomoć - da bez znanja partnera proda 10.000 maski i da je on već znao za cijenu. Istakao je da mu je Zeljković tada rekao da spremi ugovor, ali mu je odgovorio da ne posluje preko tendera i da treba naći neku firmu preko koje će to ići.

Tužilac Sanja Tadić - Stojisavljević kazala je da je svjedok u istrazi kazao da mu je Zeljković rekao da će naći čovjeka preko kojeg će ići prodaja.

"Stojim iza te izjave, a nije mi rekao ime firme i čovjeka. Sutradan me zvao čovjek i predstavio se kao Sani Crljić, te rekao da treba da preuzme maske za Institut po dogovoru sa Zeljkovićem", precizirao je Milijašević.

Kazao je da je kasnije dobio odobrenje inostranog partnera iz Njemačke da na teritoriji BiH proda oko milion maski po cijeni od 0,50 KM za komad.

"Kada me kasnije zvao Zeljković i pitao me ima li maski, odgovorio sam da sam dobio odobrenje i da mogu sedmično prodati 20.000 komada po cijeni od 0,50 KM. Nismo se više čuli. Poslije je došao Crljić i u više navrata sam od marta do juna prodao oko 300.000 maski", naveo je Milijašević.

Drugi suvlasnik firme "FarStar OGiS medical" iz Srpca Mane Zatezalo potvrdio je priču Milijaševića, te je takođe naglasio da je očekivao da će Ministarstvo zdravlja doći kod njih i tražiti da proizvode maske za državu, ali to se nije desilo.

Zeljkovićeva advokatica Jadranka Ivanović smatra da je svjedok Aleksandar Milijašević kompromitovan odnosno da je zloupotrijebio situaciju tako što je bez dozvole Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH prodavao maske.

"Maske su rađene za njemačko tržište, a nije nabavio dozvolu za promet u BiH. To je osnovni razlog zašto Zeljković sa njim nije zaključio ugovor jer je provjerio i utvrdio da nemaju dozvolu za promet u BiH", rekla je Ivanovićeva.

