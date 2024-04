Suđenje Zeljkoviću i ostalima: Primili zaštitna odijela i kamere, a nisu ih vidjeli

BANJALUKA - Radomir Rokvić i Natali Berić, svjedoci tužilaštva, koji su bili članovi Komisije za prijem robe u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, potvrdili da su u pojedinim slučajevima primili termalne kamere odnosno zaštitna odijela, a da ih nisu ni vidjeli.

To su izjavili u Okružnom sudu u Banjaluci, u predmetu "Korona ugovori" u kojem su optuženi bivši vršilac dužnosti direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković, direktor "Procontrola" Slavko Bojić, direktor "Promedinga" Dragan Dubravac, vlasnik Turističke agencije "Travel 4 fun" Saša Marković i bivši direktor firme "Sineks laboratorija" Sani Crljić.

Rokvić je potvrdio da je bio skladištar i da je knjižio prijem robe na osnovu faktura, te da je morao da potpisuje zapisnike jer je to bio opis njegovog posla.

Rokvić je potvrdio da je potpisao zapisnik o prijemu šest multifunkcionalnih kamera s laptop računarima koje su isporučili "ARMS Sistemi", ali da ih nije vidio.

"Ne sjećam se da sam ih vidio jer su one otišle direktno u Univerzitetski klinički centar Srpske. Bili su papir i pečat kao potvrda da ih je UKC primio", rekao je Rokvić.

Potvrdio je da je da je prvih 20 ručnih termalnih kamera, koje su po fakturi vrijedile 107.640 KM, primio i uskladištio i drugi dan lično tovario u vozilo koje ih je odvezlo u UKC.

"Nije me Zeljković zvao i tražio da primam robu koju ne vidim. Nisam mu to ni rekao, a nisam ni mogao doći do njega. Samo sam komunicirao sa mojim nadređenim", rekao je Rokvić odgovarajući na pitanje odbrane.

Svjedok Natali Berić izjavila je da je potpisala zapisnike o prijemu odijela od firme "Travel 4 fun", ali zbog obima posla nije ih vidjela.

"Nisam mogla biti na prijemu kada su stizala odijela, a bilo je to vanredno stanje i nismo mogli da stižemo na sve strane", rekla je Berićeva.

