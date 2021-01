Suđenje banjalučkim inspektorima: Stručnjak nije uspio otključati telefon

BANJALUKA - U nastavku suđenja Nenadu Grujiću i Jeleni Florjan, suspendovanim policijskim inspektorima Odjeljenja za privredni kriminalitet PU Banjaluka optuženim za primanje mita, svjedočio je stručnjak Andrija Petrović, koji je potvrdio da nije mogao pristupiti telefonu šaomi, koji je po dokazima Tužilaštva oduzet od optužene Jelene Florjan.

Grujića i Florjanovu optužnica tereti da su od Branislava Vidića, bivšeg direktora Srednjoškolskog doma Banjaluka, tražili 30.000 KM mita, a zatim uzeli 20.000 KM kako bi sredili obustavu istrage koja se protiv njega vodila na osnovu anonimne prijave.

Na današnjem ročištu, putem video-linka iz Višeg suda u Beogradu svjedočio je stručnjak za elektronska i informatička vještačenja Andrija Petrović, koji je vještačio telefone i računare oduzete od optuženih.

On je, dakle, rekao da nije mogao da pristupi telefonu oduzetom od Florjanove. Pritom je potvrdio da su se dokumenta, koja su se odnosila na Vidića, nalazila u računaru koji je koristila Florjanova, ali i u računaru koji je koristio Grujić.

"Na računaru lenovo bilo je nekoliko korisnika, među kojima i jelena.florjan. Na njemu je bio 41 aktivan i šest obrisanih fajlova i odnosili su se na Vidića. Bila su i dva mejla poslata sa nenad.grujic@mup.rs koja su se odnosila na Vidića", rekao je Petrović.

Prema njegovim riječima, na drugom, simens računaru, među imenima korisnika bilo je ime nenad.grujic te dva dokumenta koja su se odnosila na Vidića.

Svjedok je naglasio da ne zna šta je pisalo u dokumentima niti ih je odštampao, ali da sve ima u elektronskom obliku.

Tužilac Goran Glamočanin rekao je da će sudu priložiti hard disk sa dokumentima koje vještak spominje, ali se odbrana tome protivila i tražila je dokumenta u pisanom obliku.

Sudija Branimir Jukić kazao je tužiocu da za sljedeći pretres pripremi sva dokumenta u pisanom obliku.

U Okružnom sudu u Banjaluci svjedočio je juče i dugogodišnji inspektor za poljoprivredni kriminal Gojko Bojinović.

On je potvrdio da je na traženje optužene radne kolegice Jelene Florjan potpisao zapisnik o saslušanju tada osumnjičenog Branislava Vidića, a da nije učestvovao u njegovom sastavljanju.

"Jelena mi je tog dana rekla da ima stranku i pitala me da li bih da potpišem zapisnik kao zapisničar. S njom je na ispitivanju osumnjičenog bio drugi kolega i negdje je morao ići, pa me je zvala samo da se potpišem na mjestu zapisničara. To je česta pojava", rekao je Bojinović i dodao da se ne sjeća da li je zapisnik koji je potpisao bio već sačinjen ili ne.

Prema Bojinovićevim riječima, kada je ušao u kancelariju, vidio je da se radi o Vidiću, koji je kod njih, kako je naveo, posljednjih deset godina bio često, što po osnovu prijava protiv njega, tako i na osnovu prijava koje je on podnosio.

Bojinović je pojasnio i način izuzimanja dokumentacije u predmetima te kazao da je od lica protiv kojih se vodi istraga znaju tražiti pisanim zahtjevom, ali i putem telefona i lično. Na sudijino pitanje da li je uobičajeno da dokumentaciju preuzimaju i u kafani, Bojinović je odgovorio da nije.

Branilac optužene Jelene Florjan Miljkan Pucar tražio je od suda da bude vraćen novac koji je oduzet od optužene.

"Podnijeli smo zahtjev za vraćanje novca i znamo da je finansijska istraga završena, a imamo dokaze o porijeklu novca", kazao je Pucar, koji je kasnije pojasnio da se radi o oko 20.000 KM koje potiču od kredita koji je Florjanova ranije podigla.