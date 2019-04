Suđenje bivšim banjalučkim inspektorima: Optuženi dokazima ubio stršljena

BANALUKA - Na suđenju bivšim policijskim inspektorima Srđanu Raduloviću (34) i Ognjenu Stijaku (34) u Okružnom sudu u Banjaluci danas se pojavio stršljen, koji je puna dva sata pokušavao da pronađe izlaz iz sudnice, nakon čega je načinio pogrešan potez sletjevši do klupe Stijaka, koji ga je usmrtio dokaznim materijalima.

Opasni insekt u jednom momentu sletio je i na glavu i leđa novinara koji je pratio ročište, a zatim je prišao bivšem inspektoru, koji mu je presudio. Nakon toga ga je jedan član Sudskog vijeća pohvalio, uz osmijeh i šaljivi komentar: "Ovo će Vam biti uzeto kao olakšavajuća okolnost".

Inače, prema današnjem svjedočenju Rajka Slijepčevića (40) iz Prnjavora, optuženi Radulović i Stijak nisu ukrali 200 grama narkotika tokom akcije u kojoj je ovaj svjedok ranije pao.

"Čuo sam priče da je od moje droge oduzeto 200 grama, ali to nije tačno. Bilo je 1.680 grama droge koju sam sakrio, nakon što je policija to pronašla izvagano je 1.600 grama. Nedostajalo je 80 grama i od te količine znam da je Saša S. prodao 50 grama, dok je ostalo moglo da kalira ili je on to potrošio", rekao je Slijepčević, inače svjedok odbrane optuženih.

Tokom ispitivanja ovog svjedoka došlo je do kraće prepirke između republičke javne tužiteljke Živane Bajić i Radulovićevog advokata Milana Romanića. Bajićeva je kazala da ne može da ispita svjedoka jer joj odbrana nije na vrijeme javila da će ga predložiti. Na to je Romanić uzvratio da mu je nejasno da tužiteljka koja vodi slučaj pet godina ne može da ispita svjedoka, te da bi to "mogla baba". Tužiteljka je to shvatila kao uvredu.

Radulović i Stijak su optuženi da su dio grupe koja je preprodavala drogu od 2011. do oktobra 2013. godine. Stijak je ranije pravosnažno dobio pet i po godina robije, a Radulović 11. Kako su "Nezavisne" i ranije pisale, tu presudu Vrhovnog suda RS ukinuo je Ustavni sud BiH zbog povrede prava na pravično suđenje i vratio predmet na novo odlučivanje.