Suđenje bokseru Marku Čoliću: Čistačica umalo bacila ključni dokaz u smeće

BANJALUKA - Falila je sekunda da to bacim u smeće, ispričala je danas Banjalučanka Snježana Macanović, čistačica i komšinica pretučenog novinara RTV BN Vladimira Kovačevića (37), prisjećajući se dana kada je pronađena palica kojom je tridesetsedmogodišnjak brutalno premlaćen.

Ta palica je jedan od ključnih dokaza protiv banjalučkog boksera Marka Čolića (32), optuženog da je, zajedno s odbjeglim Nedeljkom Dukićem (28) iz Kneževa, 26. avgusta prošle godine, oko 20.40, u banjalučkom naselju Obilićevo pokušao ubiti Kovačevića.

Palicu je 17 sati nakon što je novinar napadnut prvi slučajno ugledao Dragan Matić, vlasnik firme "Tip-top", koji se prisjetio da ga je 27. avgusta 2018. neko pozvao da očisti krv u ulici gdje je novinar pretučen, te je otišao na tu lokaciju.

"Bilo je to oko 14 časova. Ispred ulaza sam vidio ženu koja čisti i ona je rekla da je to već očistila. Tu sam potom vidio crnu palicu, pri vrhu iskrivljenu", ispričao je Matić, svjedočeći danas u Okružnom sudu u Banjaluci.

Dodao je da je ta žena potom rekla da će zvati Kovačevićevog oca, koji je bio u zgradi, što je i učinila. Sudeći po svjedočenju Matića, Kovačevićev otac Stanoje potom je sišao i pozvao policiju.

Matić je tog 27. avgusta zapravo sreo Snježanu Macanović, koja godinama čisti dva ulaza u zgradi, uključujući i onaj gdje živi Vladimir Kovačević.

Ona je u sudnici ispričala da je počistila krv te počela da skuplja otpatke ispred ulaza, s tim što je, sudeći po njenim riječima, palica bila ispod parkiranih vozila koje je u međuvremenu neko odvezao sa parkinga.

"Potom je stao auto firme 'Tip-top', iz njega je izašao čovjek i pitao me gdje je bio napad. Zatim je upitao: 'A šta je ovo' i da li sam to dirala. Rekao je: 'Ovo je palica'. Ja nisam znala šta je to. Falila je sekunda da to bacim u smeće", navela je ona.

Svjedočili su danas i Miroljub Jurić, vlasnik kluba "Balkan", te Žarko Kovačević, menadžer tog ugostiteljskog objekta, u kojem su kao redari radili Čolić i Dukić. Jurić je potvrdio da je Čolića i Dukića viđao zajedno i mimo posla.

Žarko Kovačević je potvrdio da je Čolić u noći kada je novinar napadnut radio u "Balkanu", ali se nije mogao sjetiti da li je optuženi na posao došao u 22 ili 23 sata.

Inače, tročlanom Sudskom vijeću, na čelu sa predsjednikom Branimirom Jukićem, danas se odlukom predsjednice Suda pridružio i rezervni član, što je izazvalo negodovanje Gordana Joviševića, Čolićevog advokata. Nastavak suđenja zakazan je za danas.

Podsjetimo, kako su "Nezavisne" već pisale, ranije je u sudnici Okružnog suda u Banjaluci svjedočio i Vladimir Kovačević, koji je ispričao strahote koje je doživio tokom napada, izjavivši da je dok su ga napadači batinali gledao da sačuva glavu.

Ko sjedi na ušima?

Dok je Gordan Jovišević, branilac optuženog Marka Čolića, ispitivao jednog svjedoka, usprotivila se tužilac Tatjana Ninković jer je advokat, kako ona smatra, postavljao pitanja koja su već postavljena.

"Branilac ili sjedi na ušima, ili...", počela Ninkovićeva rečenicu, na šta je Jovišević burno reagovao, tražeći od sudije da je opomene.