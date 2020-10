Suđenje poreskim inspektorima: "Barović mi tražio 10.000 KM da bi završio kontrolu"

BANJALUKA - Nemanja Šarengaća, poslovođa firme "ND Pile prom" iz Novog Grada, tvrdi da mu je suspendovani poreski inspektor Nemanja Barović iz Prijedora tražio 10.000 maraka da bi mu smanjio poreski dug i okončao kontrolu.

Osim Barovića, kojeg terete za primanje mita, na optuženičkoj klupi je zbog istog krivičnog djela i njegov kolega iz Područne jedinice Poreske uprave u Prijedoru Mihajlo Ristić, s tim što on nije povezan sa slučajem firme "ND Pile prom".

Šarengaća je u Okružnom sudu u Banjaluci rekao da je Barović kontrolu u firmi "ND Pile prom" obavljao skoro tri i po mjeseca.

"Kontrola je započela početkom ili sredinom 2017. godine. Barović je svaki put kada bi došao povećavao iznos poreskog duga koji moramo da platimo. Te cifre su narasle na 150.000 do 200.000 KM. Zvao me i svojoj kući da pričamo te sam vidio kuda to vodi. Bio sam uvjeren da radimo ispravno i da nemamo toliki dug", rekao je Šarengaća.

Prema njegovim riječima, porodica mu je totalno iscrpljena zbog kontrola, a otac i majka su mu oboljeli. Otac mu je, tvrdi svjedok, za tri mjeseci osijedio.

"Želio sam da se to završi pa sam ga nakon više mjeseci kontrole, kada me Barović opet pozvao svojoj kući, pitao: 'Šta hoćeš od nas i koliko hoćeš?' Rekao je da ja njemu priznam 10.000 KM, a on će meni porez smanjiti na 12.000 maraka", ispričao je Šarengaća.

On kaže da novac nije imao, ali se, sudeći po njegovim riječima, snašao.

"Prodao sam auto i inspektoru u koverti odnio 5.000 evra i 250 maraka. Novčanice sam prethodno uslikao", rekao je Šarengaća, koji tvrdi da mu je kasnije Barović tražio još 500 KM kako bi mu učinio uslugu da više računa u firmi svede na jedan.

Svjedočila je i knjigovođa Lidija Đurčić, koja je vodila poslovne knjige firme "M&M cars", a koja je rekla da joj je vlasnik tog preduzeća Momir Lajšić kazao da mu inspektor Barović traži novac.

"Momir mi je rekao da će ga kao fizičko lice kontrolisati Barović. Jedne prilike je došao u kancelariju i uzrujan rekao: 'Inspektor mi traži pare", rekla je Đurčićeva.

Zanimljivo je da je, nakon svjedočenja, Đurčićeva slučajno sa svojim dokumentima pokupila i sudsku zakletvu za svjedoke, a to se otkrilo tek kada je trebalo da se zakune Nemanja Šarengaća.

Šarengaća je rekao sudiji da na pultu nema papira s tekstom zakletve. Svi su odmah pomislili da je zakletvu odnijela prethodna svjedokinja pa je stručna saradnica izašla napolje i donijela nestali papir.

Podsjetimo, kako su "Nezavisne novine" ranije objavile, tokom pretresa garaže Barovića policija je uočila knjigu "Etički kodeks za profesionalne računovođe", a u njoj je pronašla 21.400 evra. Iz Poreske uprave Srpske su, podsjetimo, poručili da podržavaju aktivnosti policije i tužilaštva na suzbijanju korupcije i kriminala.