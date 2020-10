Suđenje poreznicima: Odnio kovertu s novcem, a onda upala policija

BANJALUKA - Prijedorčanin Marinko Bilbija priznao je da je suspendovanim poreskim inspektorima, svojim sugrađanima Nemanji Baroviću i Mihajlu Ristiću, dao mito od ukupno 200 maraka.

Sklopio je, naime, sporazum sa Republičkim javnim tužilaštvom, tako da će biti novčano kažnjen sa 500 KM, ali i obavezan da svjedoči protiv optuženih inspektora.

Okružni sud u Banjaluci je prihvatio taj sporazum i sutra će Bilbiji biti izrečena presuda, dok je suđenje Baroviću i Ristiću počelo danas.

Svjedočio je Momir Lajšić, vlasnik firme za uvoz automobila MKM, koji je izjavio da je Barovića prijavio policiji jer nije mogao da trpi njegove kontrole i zahtjeve, kao i da mu je uz dogovor s policijom dao mito od 5.000 KM kako bi mu inspektor pomogao da smanji navodnu kaznu za uočene prekršaje.

Lajšić tvrdi da mu je Barović rekao da postoje neke nepravilnosti u transakcijama sa njegovog privatnog računa i da mora platiti dodatno 120.000 maraka.

"Kazao mi je da bi mi on mogao pomoći da se to smanji i da to bude 30.000 KM. Bio sam ljut jer nisam ništa kriv, a oni dođu samo napišu kaznu i ne gledaju knjige. Pitao sam ga koliko bi to bilo, je li 10.000 maraka, a on je rekao da će vidjeti. Kada sam rekao 1.000 KM, vidio sam da mu je to malo. Stalno mi je tražio neku dodatnu dokumentaciju", tvrdi Lajšić.

Prema njegovim riječima, nakon svega odlučio je da bude policijski informant i da prijavi inspektora.

"Potom sam ga zvao da mu donesem dokumentaciju, a on je rekao da nema vremena, da bi me kasnije ponovo zvao i rekao da dođem njegovoj kući. U razgovoru mi je rekao da može smanjiti obavezu sa 120.000 na 30.000 KM. Tada sam ga pitao: 'Koliko bi trebalo da dam za to, da li je to 5.000 maraka?', a on je rekao: 'Pa eto, neka bude", tvrdi Lajšić, dodajući da je Baroviću nakon toga u kancelariju odnio kovertu s tim iznosom, a potom je upala policija i uhapsila inspektora.

Podsjetimo, kako su "Nezavisne novine" objavile prije nekoliko mjeseci, Okružni sud u Banjaluci potvrdio je optužnicu protiv Bilbije, ali i Barovića i Ristića.

Tada je iz Republičkog javnog tužilaštva, koje je podiglo optužnicu, saopšteno da inspektore terete za primanje mita i trgovinu uticajem, a Bilbiju za davanje mita.

Osim za primanje novca od Bilbije, Barovića terete za još nekoliko sličnih slučajeva.

"Optužnica Barovića tereti da je sam, u toku 2018. i ove godine, dva puta zahtijevao i primio novac - jednom 5.000 KM, a drugi put 5.000 evra i 250 KM, da ne uradi službene radnje koje bi morao izvršiti", saopštili su tada iz Republičkog javnog tužilaštva.

Barović će, kako je tada navedeno, odgovarati i po optužbi da je jednom zahtijevao i primio nagradu od 500 KM da posreduje da se uradi službena radnja.

Kako se dodaje u saopštenju Tužilaštva, optužnica Barovića i Ristića tereti da su zajedno, 15. jula prošle godine, primili poklon, odnosno 200 KM da ne urade ono što su službeno morali, a Bilbiju da im je ponudio i dao poklon.

Podsjetimo, tokom pretresa garaže Barovića policija je uočila knjigu "Etički kodeks za profesionalne računovođe", a u njoj je pronašla 21.400 evra.

Iz Poreske uprave RS su, podsjetimo, poručili da podržavaju aktivnosti policije i tužilaštva na suzbijanju korupcije i kriminala.