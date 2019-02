Suđenje specijalcima: Zeleni audi za pljačku kupljen preko PIK-a

BANJALUKA - Zeleni audi A6, koji je korišten u pljački na autoputu Banjaluka - Gradiška, nekoliko dana prije toga Nataša Mijatović prodala je putem PIK oglasa nepoznatom kupcu za 2.400 KM i to bez bilo kakve dokumentacije jer mu, kako je danas ispričala u banjalučkom Okružnom sudu, nisu trebali papiri, već samo tablice.

Mijatovićeva, iz Piskavice, kod Banjaluke, gdje je i prodat auto, bila je svjedok republičkog tužilaštva na nastavku ponovljenog suđenja bivšim specijalcima Vladanu Maliću (37), Goranu Parašu (32) i Aleksandru Popoviću (34) te njihovom pomagaču Olegu Bandi (35) za oružanu pljačku 617.000 KM od UniCredit banke iz vozila "Sector Securityja" na autoputu Banjaluka - Gradiška 2015. godine. Optuženi su dosad dva puta osuđivani u Okružnom sudu Banjaluka. Obje presude ukinuo je Vrhovni sud RS, a posljednjom presudom bili su osuđeni na ukupno 40 godina zatvora.

"Kada je kupac došao, auto nije htio upaliti, pa su sin i taj čovjek sipali neko ulje, palili i isprobavali", ispričala je Mijatovićeva. Kako je navela, njen muž, koji je u to vrijeme bio u Njemačkoj, posjedovao je samo kupoprodajni ugovor, a vozilo je bilo registrovano na drugog vlasnika.

"Nisam znala ime kupca, već samo njegov broj koji je ostao u telefonu. Imao je oko 40 godina. On mi je dao novac, a ja njemu ključ i tablice, ali ne one njemačke koje su bile na njemu, jer one su trebale mužu da ga odjavi, već druge. Mislim da su to carinske", ispričala je Mijatovićeva.

Njen rođak Nemanja Lolić, koji je prilikom prodaje pomogao da upale auto, posvjedočio je da je kupac rekao da mu je vozilo potrebno za dijelove i da mu je tokom probne vožnje rekao da mu treba ispravno vozilo sa dobrim kočnicama.

Gospa Tešić-Todorović, tadašnji trezorski službenik u UniCredit banci, ispričala je da je radnicima "Sector Securityja" predala novac iz trezora koji su njen kolega i ona spakovali u osam kesa, da jedna sigurnosna vreća nije bila puna pa su u jedan kofer stavili dvije i da nije pisala koliko je novca u koju vreću stavila niti koju vreću u koji kofer, pa tako nije mogla ni znati u kojem koferu je dokumentacija.

Jasminka Jovišević, advokat optuženih, rekla je nakon ročišta da nije zakonito da se dokumentacija vrati radniku banke te da pošiljka nije propisno vožena.

"Kome treba da vjerujemo da je novac uopšte bio u koferima", rekla je Joviševićeva.

Juče su svjedočili i Dragoljub Berić i Milka Vujić, koji su ispričali kako su u šumi pronašli audi.