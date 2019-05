Suđenje za otmicu: Advokat dao adresu odbjegle braće Vidovića

​BANJALUKA - Predrag Ješurić, advokat Dragana Cerovca (25) iz Loznice, koji je optužen za učešće u otmici Nenada Jakovljevića zvanog Klimalo iz Bijeljine, juče je na suđenju dao tačnu adresu braće Miljana i Ljubana Vidovića, koji su u bjekstvu, a koji su isto optuženi kao i njegov klijent.

Vidovići su pobjegli iz BiH nakon otmice Jakovljevića, a Ješurić je u Sudu kazao da se oni nalaze u Novom Sadu i precizirao njihovu adresu, predloživši da oni budu saslušani video-linkom, što je Sud odbio.

Kako je rekao, iz snimaka video-nadzora koje je juče u banjalučkom Okružnom sudu tužilaštvo prikazalo kao dokaz vidi se da Cerovac nije bio u knjižari "Mojić" zajedno sa žrtvom i osumnjičenom braćom Vidovićima, koji su inače, da podsjetimo, kik-bokseri. Prema optužnici, Jakovljević je u toj knjižari sačinio ugovor kojim je oštećen nakon što su ga otmičari na to natjerali.

"Niko od saslušanih svjedoka, kao ni oštećeni nije optužio Cerovca, a tužilaštvo je izvelo sve dokaze. Moj branjenik ni kriv ni dužan prolazi pakao", kazao je Ješurić.

Tužiteljka Svjetlanka Bjelić rekla je da Cerovac nije bio u knjižari i da je tužilaštvo od jedne osobe u crnoj jakni mislilo da je to Cerovac. Utvrdila je da je on bio ispred objekta i da se to vidi na kraju snimka kada svi odlaze od knjižare.

Ješurić je rekao da je lice u crnoj jakni Dušan Veletić, kojeg je predložio za svjedoka odbrane. U sudnici su juče prikazani i snimci iz teretane "Falkon", na kojima se, kako je pojasnila Bjelićeva, vidi da Miljan Vidović na silu unutra gura Jakovljevića držeći ga za kragnu i leđa.

Cerovca terete da je s Vidovićima učestvovao u otmici Jovanovića, koji je, silom i prijetnjom, zadržan od 14 do 22 časa, a potom i prinuđen da na svoju štetu sačini, potpiše i ovjeri ugovor o pozajmici vrijednoj 16.000 KM.