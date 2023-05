Suđenje za pokušaj ubistva: Kolegincu trovala kafom jer nije dobila željenu poziciju

BANJALUKA – Kafa od Tanasićeve imala je jak smrad kao sanitarije i šolja je bila skoro puna, a ja pravim do pola. Skuvala sam novu kafu i ta je bila dobra. Nakon dva ili tri dana ponovio je zvala i rekla da kafa opet nije u redu.

Ispričala je u banjalučkom Okružnom sudu Radana Mutić, kafe kuvarica u Pedagoškom zavodu RS, na suđenju Nini Ninković (57), optuženoj za pokušaja ubistva kolegice Slađane Tanasić, pomoćnika direktora te ustanove.

Ona je ispričala da je početkom decembra prošle godine zvala Tanasićeva i rekla da nešto nije u redu s kafom.

"Skuvala sam novu kafu koju sam uzela iz nove kutije i ta je bila dobra, a onu prvu sam prosula. Šoljice sam oprala", rekla je svjedok.

Kako je navela, nakon par dana Tanasićeva je ponovo rekla da joj kafa nije dobra.

"Ta kafa je takođe smrdila i bio je isti miris kao i ona prva, a šoljica je bila puna do vrha. Slađana je rekla da napravim novu kafu iz one prve kutije i to sam uradila i ta je kafa bila u redu. Ne sjećam se šta je dalje bilo", rekla je Mutićeva.

Potvrdila je da je ona svim radnicima prije početka smjene ostavljala kafe na stolu i da Tanasićeva, inače, pije nes kafu.

Vesna Gajić, Načelnica Odjeljenja za opšte i pravne poslove i finansije u Zavodu RS, rekla je da je i nju Tanasićeva pozvala da vidi da nešto nije u redu s kafom.

"Kafa je smrdila na izbjeljivač, a šoljica je bila puna. Pozvali smo Mutićevu da napravi novu kafu iz kutije iz koje pravila prvu i iz nove kutije. Obe te kafe bile su u redu i do pola šoljice, a ona što je smrdila je puna. Shvatili smo da nešto nije u redu te sam koleginici rekla da pozove policiju", rekla je Gajićeva.

Između ostalog je kazala i da je Ninkovićeva na jednom sastanku verbalno napala Tanasićevu.

Svjedočio je Predrag Damjanović, direktor Pedagoškog zavoda RS, koji je pojasnio je da je Ninkovićeva bila nezadovoljna sistematizacijom na poslu.

Kako je naveo, ona je bila vršilac dužnosti direktora Zavoda i kada je on imenovan, postavljena je za načelnika Odjeljenja za predškolsko i osnovno vaspitanje i obrazovanje.

"Obavljala je i poslove načelnika za srednje obrazovanje i vaspitanje. Kada su imenovani načelnici za srednje obrazovanje i Odjeljenja za vrednovanje kvaliteta i vaspitno obrazovnog rada, nije bila zadovoljna činjenicom da sad imaju još dva načelnika", rekao je Damjanović.

Kako je naveo nije bila zadovoljna ni kada je Vlada RS postavila Tanasićevu za pomoćnika direktora Zavoda, a tada je bila odgovorna Tanasićevoj.

Prema njegovim riječima, pokušavala je da je izbjegne i vidjelo se nezadovoljstvo.

"Govorila je da je ona jedina stručna u Zavodu. Kada sam vidio da stvari ne funcionišu između njih i zbog povećanja obima posla u Odjeljenju za vrednovanje kvaliteta Nina je premještena u to odjeljenje. Žalila se na tu odluku i njena žalba je prihvaćena", rekao je, između ostalog, Damjanović.

Kako je pokazalo psihijatrijsko vještačenje optužene, u vrijeme pokušaja ubistva bila je uračunjiva, a sve je uradila jer je bila nezadovoljna degradacijom u poslu i što nije dobila poziciju za koju je smatrala da joj pripada.

Sanja Vukadinović-Stojanović, vještak specijalsita psihijatrije i subspecijalista sudske psihijatrije, rekla je da je optužena u vrijeme počinjenja krivičnog djela, ali i prije i poslije mogla da shvati značaj svog djela i upravlja postupcima.

"Radi se o ličnosti koja ima narcisoidne i senzitivno paranoidne crte, kao i osobi koja je u određenoj situaciju sklona dominaciji" kazala je vještak, smatrajući da da optuženoj nije potrebno liječenje.

Istakla je da optužena ne boluje od duševne bolesti, niti privremenog duševnog poremećaja.

Pojasnila je da je iz stava optužene o krivičnom djelu zaključila da je Ninkovićeva željela poziciju za koju smatra da joj pripada.

Ninkovićevu terete da je od 8. do 21. decembra lani u dva navrata ušla u kancelariju koju koristi Tanasićeva, i u kafu joj sipala sredstvo koje može prouzrokovati smrt jer sadrži natrijev hipoklorit, koji se u slobodnoj prodaji nalazi u sredstvima za čišcenje, dezinfekciju i izbjeljivanje.

Tansićeva nije popila te kafe, a Ninkovićeva je prema optužnicim 1. decembra oštećenoj u kafu sipala "mravocid-žoharocid" i uhapšena je na djelu.

Sve je snimljeno nadzornom kamerom koja je bila u kancelariji.