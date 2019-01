Suđenje za ubistvo Milovanovića: "Bilčar u autu tražio maramicu da obriše krv"

BANJALUKA – Kada sam ušao u auto Marko i Goran su bili uzrujani i rekli su mi da su ih napali momci iz pekare. Goran je tražio maramicu da obriše krv sa desne ruke, a ruke su mu se tresle, kazao je Vlado Novaković, svjedok tužilaštva na današnjem suđenju u banjalučkom Okružnom sudu.

On je rekao da do tog momenta Goran Bilčar (27) iz Laktaša i Marko Mihajlović (27) iz Banjaluke nisu bili tako nervozni.

Podsjećamo, optužnica Bilčara tereti da je 18. oktobra šrafcigerom ubo u glavu i ubio Bojana Milovanovića, dok Mihajlovića, kao i Đorđa Borovčanina (25) i Đorđa Đenadiju (21) iz Kozarske Dubice terete za učestvovanje u tuči u kojoj je stradao mladić.

Novaković je tokom ročišta ispričao da je tu noć sa Mihajlovićem i Bilčarem najprije igrao fudbal, a zatim su izašli u lokal i potom svratili u pekaru "Marčelo".

Kako je naveo, u pekari je bila grupa momaka koji su mu zbog načina oblačenja ličili na muzičare. On ih je potom upitao jesu li muzičari, na šta su neki odgovorili da nisu, a neki da jesu, ali da nije bilo nikakve svađe niti provokacija. Ističe da su momci otišli, a nešto kasnije i Marko i Goran, dok je on ostao u pekari komunicirajući sa nekom djevojkom.

"Marko se vratio i pitao me: 'Je li ideš ili ne ideš, vidiš da nam ovi j..u majku', ali ja sam ostao u pekari", kazao je Novaković. Nakon toga, kako tvrdi, došao je Bilčar, dobacivši mu torbu koja je bila u njegovom autu, a da ne bi išao pješke - krenuo je i sjeo u auto. Ističe da su mu rekli da je bila neka frka, da je Bilčar tražio maramicu da obriše krv sa ruke, ali da o tome nije mnogo razmišljao i da do danas ne zna šta se tačno desilo, jer su ga ubrzo dovezli do kuće. Dodao je i da je kasnije Mihajloviću poslao poruku da ga pita je li sve u redu budući da su dosta popili, a da je o događaju saznao tek sutradan iz medija.

I Bojan Vidić, svjedok tužilaštva, koji je te noći bio u društvu ubijenog mladića, kazao je da su njegovo društvo u pekari nepoznati momci pitali jesu li muzičari. Ističe da su krenuli kući, a za volanom je bio Đenadija, dok je on bio nazad. Pošto nisu dobro znali grad, kružili su u blizini pekare, ali su uočili automobil koji je jurio, čak i "kvrcnuo", blicao im i popriječio put te su stali na proširenje.

"Krupni momak je izašao iz auta, otvorio naša zadnja vrata i počeo galamiti na Borovčanina i psovati ga", rekao je Vidić, koji je jedini ostao u autu, dok su svi njegovi drugari izašli. Dodao je da je osjetio veliki strah i nije mnogo vidio i čuo, ali je vidio sitnijeg momka kako baca neki predmet (dizalicu) i čuo svađu, a da je Mihajlović trčao za Borovčaninom i govorio mu: "Ubiću te, j...m ti majku", što je Mihajlović negirao. Mihajlović se juče sam branio, istakavši da mu ne treba advokat nakon što mu je na početku rečeno da je noć ranije preminuo njegov advokat Nenad Balaban.

Svjedok Boris Antonić rekao je da se kobne večeri vraćao iz grada, te da je izašao iz drugovog auta kada je ispred svoje zgrade vidio grupu od dva-tri momka.

"Čuo sam galamu i neku frku. Momci su bili uspaničeni, pozivali policiju i Hitnu, ali nisu znali reći adresu. Jedan momak je ležao", kaže Antonić i ističe da je otišao u garažu po svoj auto da povrijeđenog mladića vozi u Hitnu.

"Jedan od njih je ušao u moj auto, a povrijeđenog smo smjestili nazad. Policija je išla ispred mene pod rotacijom do Hitne", kaže Antonić.

Potresno je bilo i svjedočenje Slavice Milovanović, majke ubijenog mladića, koja je kroz suze rekla da joj je sin jedinac, njen "jablan" kojeg mnogi oplakuju, brutalno ubijen bez ikakvog razloga.

Vezane vijesti: