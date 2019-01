Suđenje za ubistvo Radeta Vukovića: "Ubio rođaka pa slagao drva"

BANJALUKA - Sladenko Vuković rekao je na početku suđenja u banjalučkom Okružnom sudu da im je Nenad Vuković (62) rekao da im je otac Rade imao srčani udar, praveći se da ništa ne zna.

Podsjećamo, Nenad Vuković optužen je da je u ubio rođaka Radeta Vukovića (75) iz Rekavica, kod Banjaluke. Vukovića optužnica tereti da je zločin počinio ujutro 26. oktobra prošle godine te da su se ranije svađali zbog sječe šume i da je tad opet izbio sukob. Nenad je, prema optužnici, nasrnuo lopatom na rođaka i toliko ga je krvnički udarao po glavi da ju je polomio na više dijelova, a zatim pokupio njene dijelove i sakrio ih, metalni dio ispod poda šupe, a držalo je zatrpao u đubre.

Sladenko Vuković rekao je da nikada ne bi posumnjao na Nenada da mu je ubio oca i od Suda zatražio da ga osudi na najstrožu kaznu. Ispričao je da je kobnog dana bio na poslu kada mu je brat Obrenko javio da im je umro otac, a po povratku kući, na mjestu gdje je nađeno njegovo tijelo, bilo je mnogo ljudi iz komšiluka. Prema njegovim riječima, optuženi mu je čak došao kući i izrazio saučešće. Osim njega, došla je, kako kaže, čak i njegova supruga, koja im je rekla da su nesrećnog Radeta pregazile krave.

Da su im oca pregazile krave koje je to jutro vodio na ispašu, mislio je i drugi Radetov sin Obrenko, koji je takođe svjedočio. To su, kako je rekao, posumnjali jer se prije nekoliko godina desilo da se zapetljao i da ga je vukla krava.

"Ni danas ne mogu da vjerujem da je to uradio, jer kada je otac pronađen, optuženi nam je izrazio saučešće", rekao je Obrenko. Među njima je, kako kaže, i ranije bilo čarki jer je optuženi znao komšijama pričati laži o njegovom ocu, ali to nisu bile ozbiljne svađe. Rekao je da su brat i on sada u dobrim odnosima s porodicom otpuženog, te je, kao i brat, zatražio najstrožu moguću kaznu za Vukovića.

Radetovo tijelo, koje je ležalo u krvi, našao je svjedok Nenad Vukojević, koji je ispričao da je pozvao optuženog Nenada da provjere šta se desilo, nimalo ne sumnjajući u njega jer je on tada slagao drva.

Porodica ubijenog Radeta Vukovića zatražila je nadoknadu materijalne štete, tražeći 971 KM na osnovu ugovora o sahrani s pogrebnim preduzećem, 3.800 maraka za troškove sahrane kao i 8.000 maraka kao godišnju Radetovu zaradu.

Sladenko potražuje i nadoknadu za pretrpljenu bol zbog gubitka oca, dok je Obrenko rekao da neće tražiti takvu nadoknadu.

Povezani tekstovi: