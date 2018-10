Sudski policajac pucnjima otjerao izletnike

BRČKO - Četrdesetšestogodišnji sudski policajac Zijad Smajić iz Brčkog osumnjičen je da je u ponedjeljak popodne iz pištolja zapucao prema grupi mladih izletnika koji su došli na njegov plac u brčansko selo Gornja Skakava.

To je "Nezavisnim" potvrdio izvor blizak istrazi, koji dodaje da Smajića terete za izazivanje opšte opasnosti.

"On je mladiće, njih osmoricu, primijetio na svom posjedu. Prema dosadašnjoj istrazi, zatražio je od njih da napuste plac te ispucao dva metka, i to u vazduh i zemlju", otkriva naš izvor.

Kako dodaje, mladići su potom sjeli u dva vozila, kojim su prethodno došli, ali su im na placu ostale lične stvari.

"Zatim se jedno vozilo zaustavilo, a Smajić je, po dosadašnjoj istrazi, potrčao ka njemu i ponovo ispalio nekoliko metaka u zemlju ali u pravcu automobila u kojem su bili mladići", pojašnjava izvor "Nezavisnih".

U ovom incidentu nije bilo povrijeđenih, ali je ovaj nesvakidašnji incident postao jedna od glavnih tema među Brčacima.

Iz brčanske policije danas je saopšteno da im je dan ranije, nešto iza 15 sati, telefonom prijavljeno da je u selu Gornja Skakava nepoznati muškarac zapucao prema osam lica, a koja su potom pobjegla prema selu Bijela. Policija je, kako se dodaje, pokrenula hitnu istragu koja je ubrzo urodila plodom.

"Tužilaštvu Brčko distrikta je protiv Z.S. podnesen izvještaj", kazali su iz brčanske policije.

Iz Tužilaštva Brčko distrikta takođe su potvrdili da su otvorili istragu protiv sudskog policajca, koji u vrijeme incidenta nije bio na dužnosti.

Oglasio se i stric jednog od napadnutih mladića... On je kazao da su se momci u dva džipa vozali po brdskom terenu, nakon čega su željeli da roštiljaju.

"Tek što su raspalili roštilj i sjeli da se odmore, do njih se autom dovezao jedan muškarac. Počeo je da viče na njih zašto tu borave. Oni su pokupili roštilj i počeli da uskaču u svoja vozila kako bi se vratili nazad u Brčko. On je zatim iza pojasa izvadio pištolj i zapucao u vazduh. Kada su mladići krenuli ka Brčkom, on je počeo da puca prema džipovima", rekao je stric napadnutog mladića za lokalne medije.

Kolegijum Vlade Brčko distrikta danas je najoštrije osudio ovaj incident. Kolegijum Vlade pružio je punu podršku policiji i Tužilaštvu Brčko distrikta BiH u daljem toku istrage i rasvjetljavanju ovog i sličnih događaja.

"Nakon prvih saznanja i dosadašnjih nalaza istrage policije, koje je prezentovao šef policije na sjednici Kolegijuma, slučaj nema elemenata krivičnog djela na osnovu vjerske ili nacionalne netrpeljivosti", saopšteno je iz Vlade Brčko distrikta.