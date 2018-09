Sugrađaninu demolirali auto i prijavili ga da ih je napao nožem

KNEŽEVO - N.R. (33) i R.R. (20), obojica iz Kneževa, osumnjičeni su da su napali sugrađanina S.M. (22) i demolirali njegov golf, piše danas "Glas Srpske".

Kako list dodaje, incident se dogodio u nedjelju, kada su se S.M. i njegova trudna supruga N.M. vraćali iz Banjaluke za Kneževo.

Kako je S.M. rekao nasilnici su njega i suprugu pratili gotovo cijelim putem iz Banjaluke, a njegova supruga je prilikom napada preživjela veliki šok.

Prema njegopvim tvrdnjama, prije toga dvojica sugrađana ometali su ga u saobraćaju svojim vozilima, a obojica su, dodaje, bili pijani.

"Put od Banjaluke do Kneževa pretvorio mi se u noćnu moru. Vraćao sam se sa trudnom suprugom iz Banjaluke kada se ispred mene u mjestu Vidovo Vrelo uključio golf 5 ili golf 6. Išao je ispred mene, te je vozač naglo kočio i ometao me, da bi nakon nekog vremena skrenuo i stao. Prošao sam ga, a nakon kilometar i po ispred mene se uključio plavi pežo, te počeo da švera i išao iz trake u traku. Supruga se prepala, jedva sam ga obišao rizikujući da sletim", rekao je "Glasu Srpske" S.M., dodajući da su ga ubrzo golf i pežo sustigli i pokušali mu blokirati put.

Kako dodaje, uspio je da im umakne i skrene na sporedni put, te je sa suprugom napustio auto.

"Iz straha sam se parkirao dalje od svoje kuće. Međutim, ljudi koji su me pratili došli su do mog golfa 2 i demolirali ga. Dok smo bježali, čuo sam da psuju majku i prijete. Sve je to čuo moj otac D.M. koji je otišao da vidi šta se dešava i pesnicom ga je udario jedan od njih", dodao je S.M.

Istakao je da su napadači nakon toga otišli u policiju i prijavili njega da ih je napao nožem, a S.M. tvrdi da to nije istina.

"U PU Banjaluka su pomenutom listu rekli da su ispitani N.R. i R.R. koje terete za oštećenje i oduzimanje tuđe stvari.

"Policiji je 23. septembra prijavljeno da je u Mitrovićima kod Kneževa oštećen automobil. Zbog sumnje da su to učinili uhapšeni su N.R. i R.R. Dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka je naložio da bude utvrđena njihova prekršajna odgovornost po osnovu Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja. U toku je dokumentovanje predmeta", rekli su u PU Banjaluka.

(Fotografije preuzete od Glasa Srpske)