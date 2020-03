Sukob migranata u centru Sarajeva

SARAJEVO - U Alipašinoj ulici u centru Sarajeva, u naselju Skenderija, došlo je do incidenta u kojem je jedan od migranata fizički nasrnuo na ostalu četvoricu koja su s njim bila u društvu.

Kako su potvrdili za federalne medije u MUP-u KS, dojavu su zaprimili u 18:30 sati.

"Odmah smo izašli na mjesto događaja i migrant koji je izazvao svađu bio je go do pojasa i djelovao je kao da je u alkoholiziranom stanju, međutim, nakon provedenih analiza utvrdit će se da li je to razlog ili je psihički nestabilan", naveli su iz MUP-a KS.

Kako su naglasili iz MUP-a KS, pozvali su i Hitnu pomoć koja je navedenog migranta prevezla u Zavod za bolesti ovisnosti KS.