Sumnjivi kedi primijećen kod Krunićevog imanja prije ubistva

BANJALUKA - Prije ubistva Slaviše Krunića, banjalučkog biznismena i Žarka Pavlovića, radnika njegovog obezbjeđenja, blizu Krunićevog imanja u Glamočanima primijećen je sivi kedi.

To je danas, u Okružnom sudu u Banjaluci, u nastavku suđenja trojici optuženih za ovaj zločin, posvjedočio Milan Malić, Krunićev blizak rođak, a koji je rekao da je to vozilo primijetio nekoliko sedmica prije zločina.

"Kad sam vidio jednu veče taj sivi kedi, noge su mi se odsjekle", rekao je Malić.

U ovom predmetu se, podsjetimo, sudi Benediju Đukanoviću (42), Emiliju Baldi (53), te Rodoljubu Gajiću (35). Tokom napada na Krunićevo vozilo ranjen je njegov vozač Goran Ilić, a u razmjeni vatre ubijen je Željko Kovačević, koji je označen kao jedan od napadača.

Malić, čija kuća se nalazi nedaleko od Krunićeve farme u Glamočanima, pa samim tim i nedaleko od lokacije gdje je ovaj biznismen ubijen, ispričao je da mu je taj kedi bio sumnjiv, te da je Kruniću htio reći da se pazi.

"U tom sivom kediju sam, jednom prilikom, po danu vidio dva čovjeka. Krupniji su bili, ćelavi. Čak su me i pozdravili. Vidio sam kedi dva puta, jednom danju, drugi put noću. Kada sam ga vidio noću, auto je bio prazan, a stajao je odmah pored jedne stare kuće, gdje se ubistvo i desilo", rekao je Malić.

Prema njegovim riječima, to je ispričao jednom čovjeku, a ovaj je to rekao Slaviši.

"Svo selo mu je reklo za to, pročulo se. Kada je Slaviša ubijen, ja sam prije toga čuo džip da prolazi pored moje kuće. Onda sam čuo rafale i pucnje iz pištolja. Rekao sam sestri 'Nema šta, Slaviša je ubijen", rekao je Malić tokom svjedočenja.

Malić je ispričao da su mu, kada ga je ispitivala policija, pokazivane fotografije više ljudi, ali na njima nisu bili muškarci koje je vodio u kediju. Na pitanje da li je u kediju vidio nekog od optuženih, Malić je odgovorio da mu se čini da te ljude nije vidio u sumnjivom automobilu.

Marinko Brkić, advokat optuženog Gajića, zamjerio je Republičkom javnom tužilaštvu što, kako je rekao, nije istražilo ništa o tom kediju.

"Nije utvrđeno kome je taj kedi pripadao, ko su lica koja su u njemu bila", rekao je Brkić.

Svjedočio je danas i Damir Đurić, taksista koji poznaje optuženog Đukanovića, ali i ubijenog Kovačevića.

Đurić je posvjedočio da je Kovačević jednom prilikom od njega zatražio da mu nabavi oruže, odnosno dvije puške, ali je ostalo nerazjašnjeno da li su u pitanju automatske ili poluautomatske puške.

Đurić je rekao da mu je Kovačević tada ispričao da ima ranč u selu, te da mu je namjera da lovi srndaće. Dodao je da Kovačeviću puške nije nabavio, te istakao da ga je policija ispitivala.

"Jednom prilikom kum i ja smo cijelu noć pili, jer je njegova supruga ostala u drugom stanju. Pili smo u iznajmljenom stanu u Banjaluci. Ujutru, kada sam izašao iz stana, policija me uhapsila kao što su nekidan hapsili Sinišu Šakića. Ja sam mislio da me hapse zbog mog pokojnog kolege Damira Ostojića. Potom sam satima davao izjavu. Mrtav pijan sam ispitivan u policiji. Pijan kao metla. Oni su mislili da sam našmrkan, pitali su me jesam li sposoban da dam izjavu, a ja sam rekao da jesam", ispričao je ovaj taksista.

Kao svjedok danas je u sudnici saslušan i Slađan Kesić, koji radi u Krunićevoj firmi "Sector Security", a uveče, kada će se ubistvo dogoditi, sjedio je u piceriji gdje su tada bili i Krunić i njegovi prijatelji odnosno saradnici.

"Goran Ilić je u jednom momentu odnio hranu za Krunićevu porodicu. Vratio se za 10 do 15 minuta. Nismo tu još dugo sjedili, krenuli smo kući. Ja sam bio u svom autu, a Krunić, Ilić i Pavlović u drugom autu. Goran je vozio, Žarko bio suvozač, a Slaviša je sjedio iza suvozača. Ja sam se odvojio svojoj kući, a oni su nastavili prema imanju. Poslije 15 minuta pozvala me žena jednog od Slavišinih vozača i rekla mi da je neko ranjen na imanju", rekao je Kesić.

Sjeo je, prisjeća se, u svoj automobil i uputio se ka Krunićevom imanju. Usput je sreo džip kojim su Krunića vozili u bolnicu, a zatim i golf, kojim su vozili Ilića.

"Po dolasku na imanje, zatekao sam jednog pripadnika obezbjeđenja i ženu pokojnog Slaviše. Vidio sam Žarka Pavlovića mrtvog u autu", prisjetio se Kesić.

Podsjetimo, kako su "Nezavisne novine" ranije objavile, u optužnici je navedeno da su ubistvo izvršili Đukanović i Kovačević. Đukanović i Kovačević su, kako se navodi, iz automatskih pušaka ispalili najmanje 36 hitaca na džip u kojem se nalazio Krunić sa saradnicima.

Baldo je, kako se dodaje, bio osmatrač i dojavio je kada je Krunićevo vozilo krenulo u zasjedu. Gajića, tadašnjeg Krunićevog radnika i člana ličnog obezbjeđenja njegove supruge i djece, terete za pomaganje u izvršenju ubistva. Nastavak suđenja u ovom predmetu zakazan je za 14. septembar u 11.30 časova.