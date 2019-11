Sunita Hindić-Bošnjaković ostaje u pritvoru

MOSTAR - Vrhovni sud Federacije BiH je potvrdio odluku Kantonalnog suda Mostar prema kojoj je Suniti Hindić-Bošnjaković (21), osumnjičenoj za ubistvo Nine Ivankovića (55), vlasnika motela "Villa Ivanković" u mjestu Buna kod Mostara, produžen pritvor, i to do 31. decembra ove godine.

Prema odluci Vrhovnog suda FBiH, razlozi zbog kojih u ovom slučaju nije moguće mjeru pritvora zamijeniti mjerama zabrane napuštanja boravišta ili obaveznog javljanja nadležnom organu leže u činjenici da postoji velika mogućnost bijega osumnjičene, piše portal "Avaz.ba".

Hindićeva je i sama potvrdila da je boravila na više adresa, iz čega proizlazi da nema trajno mjesto boravka te stoga izricanje predloženih mjera zabrane ne bi moglo otkloniti opasnost od bijega osumnjičene.

Nadalje, Vrhovni sud ističe da adekvatnu zdravstvenu zaštitu uživa i na izdržavanju mjere pritvora.

Branitelj osumnjičene, advokat Nada Dalipagić, koja je, podsjetimo, uložila žalbu na odluku Kantonalnog suda Mostar, kratko je izjavila da još nije zaprimila odluku Vrhovnog suda FBiH.