Suprugu krvnički udarao pred djecom: "Jesi li gledala snimak iz Gradačca"

DOBOJ - Okružno javno tužilaštvo u Doboju, nakon sprovedene istrage, podiglo je optužnicu protiv Ivana Vrdoljaka (36), zbog počinjenog krivičnog djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

Optužnicu je 07. septembvra potvrdio sudija za prethodno saslušanje Osnovnog suda u Doboju, a optuženom je produžen pritvor koji može trajati najduže godinu i šest mjeseci nakon potvrđivanja optužnice, uz redovnu sudsku kontrolu opravdanosti mjere pritvora.

Optužen je da je u dužem vremenskom periodu i to od 2018. godine, pa do 15. avgusta 2023. godine, u porodičnoj kući u Doboju, konstantno ugrožavao spokojstvo i tjelesni integritet svoje supruge oštećene V.D. tako što je fizički i psihički napadao, tukao dva puta sedmično, lupao stvari po kući, radeći to i u prisustvu maloljetne djece, te oštećenoj uputio ozbiljnu prijetnju da će ubiti i njene roditelje, piše Avaz.

Tako je 15. avgusta, poslije 22.30 sati, u porodičnoj u Doboju, nakon kraće verbalne rasprave uhvatio suprugu za vrat i kosu, nakon čega se ona uspjela osloboditi i odgurnuti optuženog u namjeri da pobjegne iz kuće. On ju je sustigao na izlaznim vratima kuće, uhvatio za majicu i poderao je, a oštećena se uspjela sakriti u podrum kuće, a zatim pored ograde dvorišta, da bi je nakon desetak minuta optuženi pronašao, stoji u optužnici.

"Zadao joj je udarac šakom po licu, a potom uhvatio za uho i kosu i vukao po travi, a sve je to trajalo nekih 15 do 20 minuta, a za to vrijeme joj je govorio kako nije sposobna odgajati djecu i da li je gledala snimak iz Gradačca, a kada su ušli u kuću, oštećena je otišla u sobu gdje su se nalazila njihova maloljetna djeca sin ... (rođen 2012. godine) i kćerka ... (rođena 2016. godine). Optuženi se oštećenoj obratio rječima da je ona pokvarila djecu, da ih nije znala vaspitati, a potom joj u prisustvu djece zadao udarac otvorenom šakom u predjelu glave, od kojih udaraca je oštećena zadobila tjelesne povrede u vidu krvnog podliva iznad i ispod desnog oka, u predjelu desne nadlaktice i zadnje strane lijeve ušne školjke", navodi se u optužnici.

Vrdoljak je potom razbio sve telefone koji su bili u kući, nakon čega su djeca počela da plaču, a on je nastavio galamiti, rekavši da su za sve njihove probleme krivi roditelji oštećene, te da će ih ubiti.