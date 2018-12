Suzana Radanović zapalila svijeću za Davida: Ne znam gdje je Davor

BANJALUKA - Suzana Radanović, majka ubijenog Davida Dragičevića, u hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci zapalila je svijeću za Davida, a kako je rekla na okupljanje nije nikoga pozvala, jer je policija zabranila skupove.

Ona je rekla da ne zna gdje se nalazi Davor Dragičević za kojim policija traga.

"Nisam se čula, ne znam niša, apsolutno ništa. Sinoć sam čula da je uhapšen, učinilo mi se da je on od nekog momka, kasnije su mi rekli da nije on. Čula sam, ljudi dolaze sa raznim informacijama. Čula sam da je uhapšen. Zvali smo SUP gdje su rekli da tamo njega nema. Ja dalje ništa ne znam, da li je uhapšen, da li se krije, gdje je i šta je... Dobijam informacije sa milion strana, ne znam kome da vjerujem", kazala je Suzana okupljenim novinarima u Banjaluci, prenosi televizija "N1".

Zbog učestalog narušavanja javnog reda i mira, vršenja krivičnih djela, sprečavanja normalnog odvijanja saobraćaja te nepoštovanja Zakona o javnom okupljanju RS, sva buduća javna okupljanja grupe ''Pravda za Davida'' će biti spriječena i prekinuta u skladu sa Zakonom o javnom okupljanju RS, a učesnici takvog javnog okupljanja će biti sankcionisani u skladu sa zakonom - saopšteno je ranije iz Policijske uprave Banjaluka.

"Ja sam došla da zapalim svijeće za svoje dijete. Ovo nije okupljanje. Okupljanje su zabranili. Nikoga nisam zvala", navela je Suzana Radanović.

Nadležne gradske službe otkazale su prethodno najavljene novogodišnje kulturno-zabavne manifestacije. U isto vrijeme, banjalučka policija potvrdila je da, nakon sinoćnjih događaja u Banjaluci, traga za pet osoba, zbog sumnje da su počinil krivična djela i prekršaje.