Svaka druga prijava protiv maloljetnika odbijena

SARAJEVO - Tužilaštva u Bosni i Hercegovini u prošloj godini riješila su 410 izvještaja (prijava) o počinjenom krivičnom djelu za maljoljetne osobe, što je za 79 prijava ili 16,6 posto manje u odnosu na 2019. godinu, podaci su Agencije za statisitku BiH.

U 2019. godini riješenih prijava o počinjenom krivičnom djelu maloljetnih lica bilo je 489, a izvještaji govore i o tome da je u protekle tri godine evidentiran pad broja prijava ove vrste. Od ukupnog broja izvještaja o počinjenom krivičnom djelu za maloljetnike u 2020. godini, po vrstama odluke za njih 46,6 posto je odbačena prijava, 6,6 posto pripremni postupak je obustavljen i za 46,8 posto slučajeva podnesen je prijedlog za izricanje sankcije. U istom periodu doneseno je 120 optužbi, što je šest optužbi manje u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupnog broja prijavljenih 29,3 posto se odnosi na optužene maloljetnike. Ukupan broj osuđenih maloljetnih osoba je 107, što je devet osuđenih maloljetnika manje u odnosu na 2019. ili 7,8 posto. Izrečeno je 107 krivičnih sankcija, i to vaspitnih mjera u 97,2 posto slučajeva, a kazna maloljetničkog zatvora 2,8 posto.

Omar Mehmedbašić, sarajevski advokat, za "Nezavisne novine" kaže da je razlog najvjerovatnije pandemija, ali i da sve veći broj mladih odlazi iz zemlje.

Na pitanje da li je to možda zasluga i socijalnih službi koje su bolje počele raditi svoj posao, Mehmedbašić kaže da to nije slučaj.

"Kakve socijalne službe", kaže Mehmedbašić, koji ima veliko iskustvo kada je u pitanju branjenje osoba optuženih za manja i veća kriminalna djela.

Većina stručnjaka s kojima smo razgovarali kažu da je pored pandemije najvjerovatnije i razlog što se radi na prevenciji.

Psiholog Aleksandar Milić za "Nezavisne novine" ističe da je u nedostatku preventivnih mjera na primarnom, ali i na sekundarnom nivou, a kod povratnika pogotovo, uzrokovan porast i da je to tako bilo u nekim godinama.

"Pošto se uveliko govori o tome i društvena zajednica preduzima određene mjere, posebno na primarnom nivou, gdje se to potencira i putem stručnih sužbi i putem Ministarstva zdravlja i Ministarstva obrazovanja, imamo stručne službe u školama, dakle radimo prvenstveno na primarnoj prevenciji, na zdravom odrastanju i smanjenju riziko situacija ili osoba. Značajno se radi i s porodicama, s jedne strane preko sistema, stručnih službi, a s druge strane i roditelji su, kroz praksu vidim, pozitivno osjetljivi na to. Čim uoče teškoće i probleme nastoje da se to, osim u institucijama, radi i u privatnom sektoru. Dakle, ono što je bitno je da su pojačane te mjere i mislim da je to glavni uzrok. Intervenišemo na pojave i to se pokazalo dobro", kazao je Milić.

Ističe da i mediji imaju značajnu ulogu jer govori se o problematici i pobuđuje svijest ljudi.

"Čim se uoče smetnje traži se pomoć, što je dobro. Potenciram još agilniju pedagoško-sociološku službu u školama. Tu nam je najveća pomoć i naravno edukacija u terapijskom smislu da smanjujemo stopu što više. Statistika je stvarna i ona je dobar pokazatelj da su te mjere neophodne i učinkovite i da na tome treba dalje istrajavati, kazao je Milić.