Svijet se u šoku oprašta od Kobija

Vijest da je Kobi Brajant poginuo u padu helikoptera ostavila je u šoku sve ljubitelje sporta širom svijeta.

Brajant je oko deset časova po lokalnom vremenu bio u helikopteru koji se srušio kod mjesta Kalabasas, zapadni dio Los Anđelesa.

U helikopteru je bilo pet ljudi i niko nije preživio, prenijeli su američki mediji.

Kobi je putovao sa najmanje troje drugih ljudi kada je izbio požar u letjelici. Prema informacijama kojima raspolaže američki TMZ u helikopeteru nije bilo njegove supruge Vanese Brajant, kao ni njihove četiri ćerke Džijane, Natalije, Bjanke i Kapri.

Uzrok kvara i pada i dalje je predmet istrage.

Poznato je da je Brajant godinama koristio helikopter kako bi se kretao po Kaliforniji, a ta navika datira još iz dana kada je igrao za Los Anđeles Lejkerse.

Informaciju su prenijeli i ugledni svjetski mediji poput ESPN, kao i najobavješteniji košarkaški novinar Adrijan Vojnarovski.

Kobi Brajant je jedan od najvećih košarkaša svih vremena, a čitavu karijeru proveo je u Los Anđeles Lejkersima od 1996. povlačenja 2016. godine. Pet puta je bio NBA šampion, dvaput MVP finala, jednom MVP lige, a 18 puta je igrao na Ol-star mečevima. Lejkersi su mu povukli dva dresa i jedini je igrač koji je u istoriji NBA dobio takvu počast. Poznata je i njegova utakmica protiv Toronta u kojoj je postigao 81 poen, po čemu je drugi u istoriji lige.

Brajant je četvrti najbolji strijelac u istoriji NBA, a u noći između subote i nedjelje po broju poena pretekao ga je Lebron Džejms, na čemu mu je legendarna Crna mamba čestitala.

Brajant je jedna od najprepoznatljivijih sportskih figura 21. vijeka, legendarni su njegovi timovi Lejkersa koje je predvodio zajedno sa Šakilom O'Nilom, s kojim je imao i mnogih nesuglasica, ali i druga "dinastija" Lejkersa sa kojom je osvojio titule 2009. i 2010. godine, a saigrači su mu između ostalih bili Pau Gasol i Lamar Odom.

Brajant je van terena poznat i po optužbama za silovanje i procesu koji je trajao 2003. i 2004. godine, ali je optužnica na kraju odbačena i Brajant je postigao dogovor van terena. Brajant je bio poznat i po interesovanju za film, a 2018. godine dobio je filmsku nagradu Oskar za najbolji kratki animirani film godine za svoje ostvarenje "Draga košarko".

amare stoudemire In total shock When he hears about Kobe Bryant from the sideline reporter during a big derby game in Israel. Watch: pic.twitter.com/l0uZyU3Qg6