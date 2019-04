Svjedočenje Bogoljuba Jovičića: Iskočio iz auta i pobjegao otmičarima

BANJALUKA - Bogoljub Jovičić rekao je u Okružnom sudu u Banjaluci da noćima ne može zaspati, da pije lijekove i da se plaši svega otkako je preživio napad, odnosno otmicu u februaru ove godine, kada su ga dvojica napadača, kako je izjavio, šutirali nogama dok je ležao.

Bogoljub Jovičić je to rekao na suđenju Slobodanu Škrbiću (22) iz Banjaluke i Ognjenu Jovičiću (18) iz Trna, kod Laktaša, a od kojih se, po njegovim riječima, uspio osloboditi tako što je iskočio iz automobila kojim su ga vozili.

Bogoljub je ispričao da ga je 11. februara oteo Škrbić, a zatim zajedno s Ognjenom Jovičićem pretukao, i to zbog duga od 150 maraka, a koji on ne priznaje.

"Škrbić me džetom presreo u Trnu, te počeo da galami. Rekao mi je: 'Sada sam te uhvatio i nećeš bježati, ulazi u auto, vidjećeš svoje'", navodi Bogoljub Jovičić.

Kako je rekao u sudnici Okružnog suda u Banjaluci, Škrbić ga je na silu ugurao na zadnje sjedište vozila.

"Potom je krenuo i telefonom pozvao Ognjena Jovičića i rekao: 'Uhvatio sam ovog malog, izađi da te pokupim'", rekao je Bogoljub Jovičić.

On tvrdi da ga je Škrbić odvezao do Glamočana, gdje je u vozilo ušao Ognjen, a nakon toga su se odvezli do prijedorske petlje u Banjaluci.

"Škrbić me u vozilu ošamario, a kada smo došli na prijedorsku petlju zaustavio je auto, otvorio vrata i rekao da izađem. Udario me pesnicom. Izvukao me napolje, te su on i Ognjen nastavili da me šutiraju nogama dok sam ležao. Bio sam uplašen i ošamućen. I sada imam posljedice od toga", tvrdi Bogoljub Jovičić.

Potom su ga, tvrdi, otmičari ponovo vratili u vozilo i rekli mu da ga voze u šumu u Mišin Han, gdje će ga vezati za drvo.

"Škrbić je u vozilu rekao da mu sada, umjesto 150 KM, dugujem 250. Ognjen, koji je sjedio pored mene rekao je da izvadim sve iz džepova pa sam mu dao novčanik sa 50 maraka, telefon samsung i još 20 KM koje su bile mimo novčanika", naveo je oteti muškarac.

Kako tvrdi, otmičari su mu u jednom momentu rekli da će "sad vidjeti šta će biti", što ga je uplašilo.

"Bojao sam se i pokušao sam izaći iz vozila kada su stali na pumpi u Dragočaju, ali mi nisu dali", rekao je Bogoljub Jovičić i dodao da se oslobodio kada je tokom vožnje uspio da otvori vrata i iskoči iz automobila, a zatim dođe do benzinske pumpe i sve prijavi policiji.

POVEZANE VIJESTI:

U Trnu troje pretuklo i opljačkalo mladića

Predložen pritvor osumnjičenima za premlaćivanje mladića u Trnu