Svjedočenje kćerke žene koju je suprug zapalio: "Neka si ti dobro pa neka ja umrem"

BANJALUKA - "Neka si ti dobro pa neka ja i umrem", vrišatala je Milica M. (33) dok je gorjela i molila kćerku da je ugasi, nakon što ju je u julu ove godine pred kćerkom u Laktašima polio benzinom i zapalio vanbračni suprug Branislav Stanivuković (43), nakon čega je premnula u bolnici.

Slađana M., žrtvina kćerka u potresnom svjedočenju u banjalučkom Okružnom sudu na suđenju Stanivukoviću, ispričala je strahote dok je gledala majku u plamenu, koju je kako kaže, pokušala ugasiti jaknom, nakon što je Staivuković polio benzinom iz flaše i zapalio.

Ona je ispričala da joj je majka imala jake opekotine gornjeg dijela tijela te da joj samo noge nisu izgorjele, a na glavi je ostao samo dio kose.

Plačući je pričala da joj je pomogla žena koja je naišla i pozvala je policiju i hitnu pomoć koji su brzo došli.

U suzama se prisjetila da joj je kobnog dana ujutro oko šest časova majka poslala poruku da nije spavala jer se posvađala sa Branislavom.

Majka joj se požalila da joj je rekao da će zapaliti kuću u Mrčevcima i njene stvari.

"Poslala sam mu poruku 'Ej Buraz', a on me nazvao i rekao, 'Gori, sve gori, ti ćeš meni oprostiti ja ću uraditi to što sam naumio'", ispričala je Slađana.

Stanivukovića je kako kaže, pozvala da dođe po nju automobilom, pa kada je došao zajedno su krenuli prema Mrčevcima.

Međutim, dok su prilazili kući on je vidio policiju koju je njena majka zvala.

Nakon što je razgovarao sa policijom, otišli su na suprotne strane jer mu je policija kako kaže, rekla da ide sa tog mjesta.

Kada je otišao, majka je sa kćerkom krenula pješice prema Aleksandrovcu.

Slađana se prisjetila da se Stanivuković brzo vratio i za njima i autom išao polako pored njih te njenoj majci govorio da je voli.

Na mjestu gdje se desila tragedija, djevojka se prisjetila da ih je prestigao na mjestu gdje nam kuća i izašao iz auta noseći flašu.

"Rekao je 'Sad je dosta, ti ćeš mene ostaviti', te tom flašom polijevao mamu, a ona je bježala od njega. Trčala sam za njima i u jednom momentu vidjela sam kad je pružio ruku i veliki plamen od pasa nagore" kazala je Slađana.

Ona je u sudu rekla da je Stanivuković njenu majku psihički i fizički zlostavljao 11 godina i za tri godine koliko je živjela sa njima, više pamti ružne, nego lijepe dane.

Njena majka ga je kako kaže pokušala ostaviti, ali nije smjela.

"Kada je 2012. godine otišla u Austriju nazvao je da se vrati ili će ubiti mene i zapaliti njenu pororičnu kuću pa se ona vratila. Kuću je zapalio", rekla je Slađana.

Snježana Brkić, vlasnica roštiljnice u Kukuljama kod Srpca kazala je da je kobnog dana Stanivuković došao kod nje naručio pivo i rekao da je zapalio ženu.

Kaže da mu nije vjerovala kada joj je rekao da će doći policija i da je polio benzinom i zapalio ženu svojim upljačem, ali je ubrzo došla policija.

Prema optužnici, Stanivuković je vanbračnu suprugu zlostavljao od 2010. do 20. jula ove godine kada je polio benzinom i zapalio u Aleksandrovcu kod Laktaša.

Ona je od posljedica povreda, teških opekotina preminula 3. avgusta u bolnici.