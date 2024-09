Svjedoci: Pežo u kome su stradale četiri osobe kod Prnjavora imao ugašena svjetla

BANJALUKA – Automobil kojim su se vozili stradali državljani Srbije, četvoročlana porodica Jovanović, kretao se sporo i bio je bez upaljenih svjetala prije nego je na njih vozeći pijan i velikom brzinom preko 140 kilometara na čas "pasatom 8" naletio optuženi Boban Đekić (27) iz Prnjavora.

Ovo su u banjalučkom Okružnom sudu na početku suđenja optuženom rekli svjedoci banjalučkog Okružnog tužilaštva.

Kobna nesreća desila se 27. avgusta 2023. godine oko 20.30 časova u Donjim Štrpcima kod Prnjavora i tada su poginuli Aleksandar Jovanović (19), Dejan Jovanović (23) i djevojčica S.J. (7) iz Mačvanske Mitrovice, te Vidosava Jovanović (49) iz mjesta Klenak kod Rume.

Svjedok Jaroslav Šinkarčuk je rekao da se kobnog dana nekoliko minuta prije nezgode na putu Derventa - Prnjavor mimoišao s automobilom koji nije imamo nikakvu signalizaciju i koji je neko gurao. Kazao je da je to bilo oko 20.10 do 20.15 časova tu veče i on je išao prema Derventi.

“Vidio sam da muškarac ramenom gura vozilo na kome su otvorena vrata, a bio je blizu bijele linije i jedna ruka mu je bila u vazduhu i na mojoj strani. Nagnuo sam svoje vozilo da ga ne udarim i prošao sam”, rekao je Šinkarčuk.

Kazao je da je koliko se sjeća u pitanju bio karavan na kome su bile tablice iz Srbije, ali da ne zna koje marke automobil.

Tužilac Bojan Topić kazao je da je svjedok u istrazi rekao drugačije, da je u pitanju automobil "pežo" i da su registarske oznake bile RU.

Šinkarčuk je istakao da se ne sjeća da je u pitanju "pežo" ili neko drugo vozilo i da ne zna registarske tablice. Tužilac mu je pokazao pomenuti "pežo" koji je učestvovao u kobnoj nezgodi, ali svjedok nije mogao da prepozna to vozilo i rekao je da ipak misli da je u pitanju bio karavan.

Kada su ga pitali šta je tačno, ono što je rekao u policiji ili sada, svjedok Šinkarčuk je rekao da je tačno i ono u policiji i što je rekao u sudu.

Svjedoci Siniša Sibinčić i Danijela Sibinčić kazali su da su kobno veče između 19.30 i 19.50 na putu Derventa - Prnjavor obišli automobil koji je ispred njih išao jako sporo i bio bez svjetala.

“Naišli smo na kolonu u mjestu Šrpci i svi su obilazili neko auto. Kada smo mi krenuli da ga obiđemo krenuo je malo s puta i onda kada je stao upalio sva četiri žmigavca. Dio auta zadnji kraj ostao je na cesti, a prednji na bankini i radi se o "pežou 206" sive boje”, rekao je Siniša i dodao da nije vidio nikoga pored auta.

Optužnica

Protiv Đekića je optužnicu podiglo banjalučko Okružno tužilaštvo koje mu na teret stavlja krivično djelo ugrožavanje javnog saobraćaja.

Kako se navodi u optužnici on je kobne večeri 27. avgusta "pasatom 8" se kretao magistralnim putem Prnjavor – Derventa prema Prnjavoru.

“Vozio je u stanju srednjeg pijanstva sa koncentracijom alkohola u krvi od 1,73 g/kg i nedozvoljenom brzinom od oko 142 km/h, iako je dozvoljena brzina kretanja na toj dionici puta 80 km/h. Bio je svjestan da tako može izazvati opasnost za živote ljudi i pristao je na takvu posljedicu”, stoji u optužnici.

Pojašnjava da je optuženi u desnoj traci, bez kočenja, od pozadi udario u ”pežo 206” koji je u tom trenutku, kao pješak, gurao stradali Aleksandar Jovanović. Dodaje se da na ”pežou” nije bila uključena svjetlosna signalizacija, te da Jovanović na sebi nije nosio svjetloodbojni prsluk, a vozačeva vrata su bila otvorena. Ostali stradali su sjedili u ”pežou” i to Dejan Jovanović za volanom, dok su Vidosava i dijete bili na zadnjem sjedištu.

“Usljed udara Aleksandar je nabačen na ”pasata”, a potom odbačen u kanal. Preminuo je na licu mjesta usljed razaranja malog mozga i krvarenja u sistem moždanih komora. Nakon udara ”pasat” se zaustavio u kanalu sa desne strane, a vozilo oštećenih je od siline udara nastavilo kretanje unaprijed, te se zarotiralo, prešlo u lijevu saobraćajnu traku, a potom se vratilo i zaustavilo u desnoj traci”, navedeno je u optužnici.

Dalje se dodaje da je vozač u "pežou" glavom udario u prednje staklo i ispao je iz vozila na kolovoz te je usljed višestrukih povreda narednog dana preminuo. Prema optužnici putnice su ostale zaglavljene u ”pežou 206” i Vidosava je usljed višestrukih povreda preminula u kolima Hitne pomoći. Sedmogodišnja S.J. takođe je zadobila višestruke povrede od kojih je preminula tokom transporta ka Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

Prema Krivičnom Zakoniku Republike Srpske za djelo za koje optužen Đekić predviđena je kazna od tri do 15 godina zatvora.

(Glas Srpske)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.