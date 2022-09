Svjedoci na suđenju za pokušaj ubistva na svadbi: Pogledi i podsmijeh izazvali sukob

BANJALUKA - Siniša Blagojević i njegovo društvo kobne večeri, prije sukoba u kojem ga je Aleksandar Miletić (28) ubo u oko, gledali su prema stolu za kojim su sjedili optuženi i njegovo društvo te se podrugljivo smijali.

Tvrdi ovo Duška Bojanić vanbračna supruga Strahinje Arambašića kojeg terete za nanošenje teških povreda Blagojeviću. Bojanićeva je iskaz dala u banjalučkom Okružnom sudu kao svjedok odbrane optuženih, prenosi "Glas Srpske".

U ovom slučaju Alerksandra Miletića tužilaštvo tereti za pokušaj ubistva Blagojevića kojeg je ubo nožem u oko, dok Arambašića i Anđela Miletića terete za nanošenje teških povreda jer su kobne večeri tukli vojnika šakama i nogama. Njima se sudi u Okružnom sudu u Banjaluci.

Bojanićeva je rekla da je kobne večeri sjedila za stolom sa optuženima i drugim prijateljima i da je primijetila kako sa susjednog stola u nju i prijateljicu gledaju Blagojević i njegov prijatelj.

"Kada je Aleksandri pukla štikla krenule smo vani, a oni su nam dobacili. Čula sam da neko od njih dvojice kaže 'au!'. Osjećala sam se ružno, jer su krenuli i za nama, ali nisu izašli", ispričala je Bojanićeva.

Odgovarajući na pitanja advokata optuženih, Bojanićeva je objasnila da je imala osećaj da joj se Blagojević i njegov prijatelj rugaju.

Potvrdila je da je zapažanje prenijela vanbračnom suprugu i drugima za stolom i da nakon njenih riječi nije bilo nikakvih reakcija, ali da je ubrzo izbila opšta tuča.

Bojanićeva tvrdi da su svi krenuli jedni prema drugima u isto vrijeme, Miletići sa jedne i Blagojević i njegovi prijatelji sa druge strane.

Tužilac Tatjana Ninković upitala je na osnovu čega je zaključila da se Blagojević i njegov prijatelj "domunđavaju", te da je ona bila tema.

"To je bila moja pretpostavka", odgovorila je Bojanićeva.

Svjedok Dragan Bojanić izjavio je da je kritične večeri vidio kada je Aleksandar Miletić ustao iza stola.

"Govorio je Blagojeviću: 'Šta gledaš, jesi li video žensko?'. Primijetio sam da ga pokušavaju smiriti otac i majka i stari svat. Ja sam u tom trenutku reagovao i sklonio noževe i gurnuo ih na sredinu stola", izjavio je Bojić dodavši kako je Aleksandar otrčao prema stolu gdje je bio Blagojević.

Na pitanje sudije zašto je sklanjao noževe, Bojić je odgovorio da je to bila njegova trenutna reakcija zbog svega.

Svjetlana Miletić Pantoš, koja se kritične večeri udavala, izjavila je da su optuženi njeni rođaci, dok je Blagojević bio gost njenog supruga.

"U tim trenucima smo se fotografisali. Primijetila sam grupu momaka da je nagrnula na drugu grupu. To je bila masovna tuča, a ja sam se fokusirala samo da izvedem braću (Aleksandra i Anđela) napolje. Naravno da to nisam mogla sama uraditi. Nije to drugo trajalo, na kraju smo ih uspjeli izgurati ispred, a kada sam se vratila primijetila sam Sinišu da sjedi sav krvav", rekla je Miletić - Pantoševa.

Istakla je i kako tokom svadbe nije primijetila ništa neobično, niti su se njena braća obraćala u vezi nekih problema.

Prema optužnici pokušaj ubistva Blagojevića desio 24. jula prošle godine na svadbenom slavlju u Motikama kod Banjaluke u salonu "Delfina".

Kako se navodi Aleksandar Miletić je "bez povoda i razloga" verbalno napao Blagojevića, inače pripadnika Oružanih snaga BiH.

"Prijeteći rekao: 'Šta gledaš, kao da nikad nisi vidio žensko. Zaklaću te'", stoji u optužnici. Nakon toga je naglo ustao od stola i držeći u ruci nož od escajga krenuo ka stolu za kojim je sjedio Blagojević, u čemu su ga spriječili drugi gosti. Miletić je zatim ponovo ustao i došao do Blagojevića i nožem ga ubo u desnu oko, svjestan da mu može prouzrokovati smrtonosne povrede", stoji u optužnici.

Dodaje se da je Blagojević zadobio prelom zida očne duplje "sa trajnom i znatnom posljedicom gubitka funkcije oka".

Prema optužnici, dok je Blagojević ležao, prišli su mu Anđelo Miletić i Strahinja Arambašić i zajedno sa Aleksandrom Miletićem udrili ga više puta rukama i nogama po glavi i tijelu, te tako mu nanijeli teške povrede u vidu nagnječenja mozga sa krvarenjem u lobanjskom prostoru.

Vještačenje

Sudsko vijeće prihvatilo je zahtjev odbrane da se izvrši novo psihijatrijsko vještačenje optuženog Aleksandra Miletića.

Obdrana nije zadovoljna rezultatima vještačenja koje je urađeno po naredbi Tužilaštva i kojim je utvrđeno da je Aleksandar Miletić osoba sklona alkoholu i koja frustracijama reaguje na manje incidente.