Svjedočili roditelji ubijenog Ariela: "Nadam se da će umrijeti u gorim mukama nego moj sin"

BANJALUKA – Koja god da bude kazna nadam se da će u gorim mukama umrijeti nego što je moj sin, a kazna koju mu želim, ne postoji u državi.

Ovo je kazao Tomo Bogdanović, otac ubijenog Ariela Bogdanovića u ponedjeljak u Okružnom sudu Banjaluka, tokom suđenja optuženom za ubistvo Daliboru Mandiću (37) iz Banjaluke.

Dijana Bogdanović, majka ubijenog Ariela, na suđenju Mandiću je rekla da za njega traži doživotni zatvor.

"Iz ove sudnice bih voljela da se pošalju dvije poruke. Prva je za monstrume drugog tipa koji ih ima još u Banjaluci, i to da neće proći nekažnjeno, a druga je našim mladima i zdravima kako bi bili oprezni i pazili sa kim se druže, a posebno da paze ko im je iza leđa", navela je Bogdanovićeva.

U obraćanju je istakla da se kobne večeri dopisivala sa sinom koji je završavao sa poslom, te da joj je poslao poruku da dolazi i da mu spremi kafu.

"Međutim, on nije došao, te sam pomislila da je ostao u gradu, iako se nije javljao na telefon. Prijateljica sa RTRS-a me je pozvala i pitala za Arijela i da li je u kući. Odmah mi je to bilo sumnjivo, da bi nakon toga došao njegov prijatelj Mile Baroš i kazao da postoje neke informacije da se nešto loše desilo mom sinu, i da je to neki portal objavio. Na prvu, nisam mislila da je tako "crno", ali je došla policija i obavijestila da jeste", ispričala je Dijana Bogdanović.

Navela je da se Arijel nije ni sa kim svađao, da nije imao problema na poslu, te da je bio filantrop.

"On je govorio da u firmi ima čudak koji stoji iza njih i gleda u njihove računare bez riječi, te da su zaposleni tražili da se negdje izmjesti. Ispričao mi je da je dolazio u kantinu gdje jedu i posmatrao ih bez progovorene riječi. Pokušavali su ga uključiti u društvo, ali je odmahivao rukom", istakla je Bogdanovićeva.

Optuženi Mandić je prigovorio na to rekavši da "to da je stajao iza nekoga nije tako", ali ga je prekinuo Dragan Uletilović, predsjednik sudskog vijeća.

Mirko Nikolić, vještak neuropsihijatar, naveo je da je Mandić u vrijeme počinjenja krivičnog djela bio smanjeno uračunljiv.

"U stanju visoke uzbuđenosti i sujete, a preplavljen osjećajem bezobzirne osvete je počinio ovo krivično djelo. Sve je uradio u 24 sekunde i ovo je teško razumjeti. Mandićeva sposobnost da upravlja postupcima, te da shvati značaj djela bila je smanjena zbog poremećaja ličnosti koji je uzrokovan paranoidnim idejama i psihotičnim poremećajem. Mandić je dok je pričao o ovom djelu bio miran i relaksiran, te je iskazao kajanje, ali na moj podsticaj", ispričao je Nikolić.

Dodao je da je ljubomora na momka kojeg je ubio u ovom slučaju problem, te je diskutabilno da li je Mandić opasan za okolinu ili nije.

"Ovdje se radi o emocionalno nezreloj ličnosti koja je emocionalno hladna i distancirana osoba, te projektuje svoje želje. Do ovog djela on nije bio opasan. Ipak, njegova majka je duševni bolesnik i ima psihozu, te i on ima predispozicije za psihotične poremećaje", kazao je Nikolić.

Tatjana Dragišić, vještak specijalista medicinske psihologije, navela je

da kod optuženog Mandića postoje paranoidni indikatori, da takva osoba ima sopstvene ideje i motive koje pripisuje druge, te vjeruju da im drugi žele nauditi i spremaju im zavjere.

Mandić je kazao da je fizički i verbalno napadnut u pritvoru, te pitao Dragišićevu da li je to moglo imati uticaja na njeno mišljenje.

Odgovorila mu je da nije, i da bi njen zaključak i da je to znala bio isti.

Željko Karan, specijalista sudske medicine kazao je da je Bogdanović zadobio devet ubodnih rana i da je umro usljed iskrvavljenja.

"Žrtva je imala povrede na bradi, vratu i grudnom košu, a nož je podoban da nanese takve rane. Pojasnio je da je ubodna rana u grudni koš, odnosno proboj pluća sa presječenim krvnim sudovima sama za sebe bila smrtonosna.

Podsjećamo, Mandić se tereti za teško ubistvo koje je počinjeno na svirep ili podmukao način.

Kako piše u optužnici, napad se desio 2. decembra prošle godine oko 19.35 časova na Bulevaru Srpske vojske, a Mandić je u namjeri da ubije Bogdanovića, pratio ga iz pravca TC "Delta planet" prema Rebrovačkom mostu.

Stigao ga je u blizini studentskog kampusa i ubo nožem u predjelu gornjeg dijela trupa, nakon čega je Bogdanović počeo da bježi, prešao je kolovoz i pao kod benzinske pumpe, te mu je tada Mandić pritrčao, ubo ga nožem osam puta, usmrtio i pobjegao.