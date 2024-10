Svjedok: Zeljković bio opušten dok je uzimao novac

BANJALUKA - Branislav Zeljković, bivši direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske bio je opušten kada je uzimao novac povodom ugovora sa firmom "Travel for fan" za nabavku odijela.

Rekao je ovo optuženi Saša Marković, vlasnik pomenute agencije u banjalučkom Okružnom sudu koji već pet ročišta svjedoči u predmetu "Korona ugovori".

Marković je ranije rekao da je Zeljoviću davao devet maraka mita za svako odijelo, te da mu je u prostorijama njegove stranke, Ujedinjene Srpske, odnio oko 250.000 maraka.

Markovićeva je odbrana sudu predala nekoliko mejlova kao dokaze da je oko nabavke odijela komunicirao sa posrednicima i firmama iz Kine i Zeljkovićem. Tim mejlovima, kako su rekli, opovrgavaju tezu odbrane prvooptuženog da Marković nije imao komunikaciju sa firmama iz Kine.

Marković je pojasnio da nisu realizovali dogovor oko nabavke odijela iz Kine za Institut zbog problema sa transportom.

Istakao je da Zeljkovića upoznao da roba nije iz Kine i da imaju odijela iz BiH na koja mogu odabrati rabat. Priznao je i da je nakon te situacije napisao neistinit mejl i poslao Institutu za javno zdravstvo Srpske.

"Mejl sam poslao nakon sastanaka na kome smo pričali da odijela ne mogu da bude uvezena iz Kine, ali imamo ona iz BiH. Tada mi je Zeljković rekao da mu pošaljem mejl da naručena roba odgovara traženim sertifikatima. To sam i uradio jer sam smatrao da je njegova služba provjerila specifikacije", rekao je Marković.

Pojasnio je da je nakon potpisivanja ugovora sa Institutom o nabavci robe od 10. aprila 2020. godine, u maju ostvario kontakt s ljudima iz Turske te se stvorila mogućnost nabavke medicinskih zaštitnih odijela iz te zemlje. Rekao je da je Zeljkovića putem imejla upoznao sa tim i on mu je prvo tražio sertifikat i specifikaciju.

"To smo poslali, ali nikada nismo dobili odgovor i nismo nabavili ta odijela iz Turske. Nastavili smo nabavku odijela iz BiH", rekao je Marković.

Optužio je odbranu Zeljkovića da je tokom njegovog ispitivanja predočavala mejlove sa pogrešnim sertifikatima i fotografijama uz ponudu odijela koja su iz Kine.

"Zahtjev i dopis uz ta odijela koja su pokazivana nemaju veze sa tim. To mi djeluje kao podmetnuto. Odijela su iz Kine, a te fotografije i sertifikat su iz Turske. Neko je pomiješao imejlove", rekao je Marković.

Suđenje je obilježila i burna rasprava Zeljkovićeve odbrane sa sudijom Draganom Uletilovićem i tužiocem Sanjom Tadić Stojisavljević, ali i odbranom Markovića. Tokom ispitivanja svjedoka, Zeljkovićeva odbrana je uporno pokušala da od dobije odgovor da oko nabavke robe za Institut za javno zdravstvo Srpke Marković nije imao direktne komunikacije sa proizvođačima u Kini.

Jadranka Ivanović, branilac Zeljkovića naglasila je da on nema nijedan mejl s ponudom iz Kine na "Travel for fan" i tražila svejdoka da ga pokaže ako ima. Marković je našao mejl s ponudom za nabavku iz Kine 30.500 odijela sa fakturom od 409.000 dolara i maski sa fakturom od 66.000 dolara koji glasi na "Promeding".

Marković je pojasnio da je ta "Promeding" bila u konzorcijumu sa "Travel for fan". Advokat je potom prigovorila da to nije ni plaćeno te ga upitala odakle mu toliki novac, Marković je rekao da nikad nije ni rekao da je to plaćeno i da ta narudžba nije realizovana zbog problema s transportom.

Istakao je da je on mogao da obezbjedi novac da je došlo do realizacije te narudžbe.

Zeljkovićeva odbrana predočila je i određene sertifikate za odijela na kojima su obrisani proizvođači te pitala Markovića zašto to nije provjerio.

Tužilac Tadić Stojisavljević prigovorila je pitanju ističući da se ovaj svjedok pita za nešto što je trebao provjeriti Zeljković.

Odbrana Zeljkovića ukazala je da su nezakoniti mejlovi, o nabavkama medicinske i zaštitne opreme, odijela i maski, a koje je odbrana Markovića predala sudu jer se ne zna njihovo porijeklo.

Tužilac Sanja Tadić Stojisavljević je rekla da nije tačno da mejlovi nisu istraživani, navodeći da je sve pohranjeno na hard disku, a da će autentičnost potvrditi policijski službenik i vještak koji je za to bio zadužen.

Ivanovićeva je uzvratila da nije vještačen sadržaj mejlova, te da Markovićeva odbrana prikazuje samo komunikacije koje im odgovaraju. Tokom rasprave, tužilac se požalila da su tokom istrage imali "opstrukcije iz Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske", jer zbog obimnosti navodno nisu željeli da analiziraju sve što im je dostavljeno, najavljujući da će analitičare pozvati za svjedoke.

Osim Zeljkovića i Markovića u ovom slučaju optuženi su direktor firme “Prokontrol” Slavko Bojić, bivši direktor banjalučke firme "Sineks laboratorija" Sani Crljić i direktor firme "Promeding" Dragan Dubravac.

Optužnica ih tereti da su u vrijeme pandemije virus korona počinili zloupotrebe pri nabavci medicinske i zaštitne opreme te oštetili budžet Srpske za više od 1,3 miliona KM.

