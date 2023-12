Svjedok na suđenju Petroviću: Plan odbrane od poplava u Doboju nije bio dobar

BANJALUKA - Svjedok tužilaštva Dragan Pavlić, koji je u vrijeme katastrofalnih majskih poplava 2014. godine bio stručni savjetnik u Gradskoj upravi Doboj i član Štaba za vanredne situacije, rekao je u Okružnom sudu u Banjaluci da za njega plan odbrane od poplava grada Doboja, a koji se inače nasljeđuje, kao dokument nije bio dobar.

Pavlić je to rekao na suđenju bivšem gradonačelniku Doboja Obrenu Petroviću i bivšem šefu Odsjeka civilne zaštite Milku Vidakoviću, koje terete za izazivanje opšte opasnosti tokom poplava u kojima je nastradalo 11 ljudi i pričinjena velika šteta.

Prema riječima ovog svjedoka, vodeni talas koji je ušao u Doboj bio je širok 400 metara, a visok između 50 i 80 centimetara te je u grad ušlo 10 miliona kubika vode.

On je istakao je da su u noći uoči poplava urađeni nasipi na potoku Liješanj i na magistralnom putu M17 koji je inače brana Doboja od poplava.

"Dan i noć uoči poplava 14. maja uz potok Liješanj urađeno je oko 150 metara nasipa visokog dva metra, a širokog oko pet. Urađeno je i kilometar i po nasipa na magistralnom putu M17 i to od potoka Liješanj do Elektro Doboja. Radilo se cijelu noć. Ta dva nasipa spasila su da voda ne uđe tako brzo tokom noći u grad. Nasip na magistralnom putu držao je do ujutro 15. maja i tek je voda između osam i devet časova počela da ga prelazi", naveo je Pavlić.

Dodao je da je rijeka Bosna 15. maja oko sedam časova ujutro bila na visini kolovoza magistralnog puta. Pojasnio je da je magistralni put koji prolazi kroz Doboj osim funkcije saobraćajnice projektovan i kao brana od poplava i da su za tu njegovu funkciju nadležne "Vode Republike Srpske".

Pavlić je kazao da je na poplavu Doboja i visinu vode uticalo i to što se između Žepča i Maglaja obrušilo klizište u rijeku Bosnu.

Duško Paravac, koji je takođe bio član Štaba za vanredne situacije grada Doboja, kazao je da ih je na sjednici štaba tadašnji načelnik CJB Doboj Goran Đurković informisao da je policija intervenisala jer građani ometaju izgradnju nasipa kod Liješanj potoka, u naselju Usora. Paravac je rekao i da je po nalogu Petrovića dan i noć uoči poplava obilazio naselja Kožuh, Bušletić, Osjenčane i da je informisao nadležne da je korito Bosne puno. Istakao je da ga niko nije obavijestio o mogućim poplavama niti iz Ministarstva poljoprivrede i vidoprivrede Republike Srpske niti sa drugih adresa. Suđenje Petroviću i Vidakoviću, podsjetimo, počelo je 30. avgusta.

