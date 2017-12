Svjedok otkrio detalje o seriji pljački u Banjaluci: Dječurlija nosala ukradeni milion

BANJALUKA - Svjedok pod imunitetom Milan Reljić ustvrdio je da je, nakon pljačke 1.035.230 maraka iz Komercijalne banke u Banjaluci, optuženi Aljoša Galić (29), koji je bio zadužen da novac sakrije, pare dao svom kumu, a potom ih je ovaj dao "nekoj dječurliji".

"Neka dječurlija je nosala milion maraka", rekao je Reljić u sudnici Okružnog suda u Banjaluci, gdje se za seriju filmskih razbojništava sudi Galiću te Siniši Straživuku (49), Jovici Karaću (42), Milošu Mrđanu (42), Tomislavu Kneževiću (42), Đorđu Ćulumu (37) i Željku Pavloviću (40), koji su optuženi u predmetu "Trezor".

Reljić, koji je po vlastitom priznanju bio dio ove kriminalne pljačkaške grupe, prisjetio se u sudnici svakog pohoda te otkrio da, nakon razbojništva, pare nisu brojali, već su iznos opljačkane svote - čitali u novinama!

Na pitanje da objasni kako su razbojništva izvođena, rekao je da to "nije kao u filmovima".

"Nije to da uđeš i kažeš: 'Ovo je pljačka!' Samo upadneš i to je to", rekao je Reljić, koji je za pljačku Komercijalne banke ranije osuđen na 11 godina robije, a koji je juče detaljno opisao kako je sa optuženom sedmorkom opljačkao vozilo "Pošta Srpske", agenciju "Alfa sekjuriti", te Komercijalnu i Rajfajzen banku, odakle je ukupno ukradeno blizu dva miliona maraka.

Ustvrdio je Reljić da je dobar dio pljački tipovao Ćulum, s tim što u nekima od njih nije učestvovao, zbog čega je za Đorđa rekao da "voli tuđom rukom da uhvati zmiju - da dobije pare, a da ga nigdje nema".

Kada je u pitanju pljačka Komercijalne banke, Reljić je rekao da su u tom razbojništvu učestvovali on te Galić, Straživuk i Knežević.

"Prethodno je Ćulum rekao da ima čovjeka u banci, radnika obezbjeđenja po imenu Dalibor, koji nam je telefonom koji smo mu kupili slikao prostorije u banci i javio nam kad da krenemo", prisjetio se Reljić.

Dodao je da su prije tog razbojništva na ukradeni kombi postavili naljepnice "Alfa sekjuriti". Kada su, čekajući kod parka Petar Kočić, dobili poruku od Dalibora, u kojoj je pisalo "Sad", krenuli su naoružani puškama.

"Sišao sam u trezor i pokupio pare u torbu. Straživuk me je požurivao pa sam ostavio šrafciger i pajserčić unutra", kazao je Reljić.

Prisjećajući se pljačke 573.000 maraka od radnika "Alfa sekjuritija", kod banjalučkog "Metala", Reljić je rekao da su tada novac ukrali on te Straživuk, kao i Vinko Knežević, koji je još u bjekstvu.

"Ćulum je prethodno tvrdio da će tog dana radnici 'Alfa sekjuritija' prevoziti tri miliona maraka", rekao je Reljić.

U toj pljački ranjen je jedan stražar, a po riječima Reljića, novac su odnijeli kod Pavlovića, koji ima kuću na području Kneževa. Kada je plijen od 573.000 KM dijeljen, ispostavilo se da fali oko 110.000 KM, a Reljić smatra da su tu svotu uzeli Pavlović i Ćulum.

Prisjećajući se pljačke 229.854 marka iz vozila "Pošta Srpske", izvedene na Manjači, Reljić je rekao da su, osim njega, učestvovali i Karać te Galić, koji je nabavio audi za to razbojništvo, kao i Straživuk.

Po Reljićevim riječima, 33.468 maraka iz Rajfajzen banke u Banjaluci ukrali su on, Karać, Mrđan i Straživuk.

Advokati optuženih prigovorili su iskazu Reljića, jer smatraju da je to nezakonit dokaz i da je on dobio imunitet, iako je imao status osumnjičenog.

Mrđan, kojem je Reljić kum, optužio je tog svjedoka da laže.

Snježana Kudrić, predsjednica Sudskog vijeća, podsjetila je da je prošli put suđenje odgođeno pošto su advokat Vladimir Raosavljević i ostali tvrdili da u Sudu nema Reljićeve izjave koju je dao u procesu nakon kojeg je osuđen za pljačku Komercijalne banke. Rekla je da je sud tu izjavu pronašao te da je zbog advokatove tvrdnje, koju su prenijeli mediji, obmanjena javnost, tako da će troškovi odlaganja proteklog pretresa pasti na teret odbrane. Raosavljević je priznao da je nenamjerno pogriješio i zatražio da samo on snosi troškove.