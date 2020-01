TMZ: I Kobijeva kćerka Džidži Brajant bila u helikopteru

Prema navodima američkog portala TMZ i kćerka Kobija Brajanta Džijana Marija Džidži Brajant bila je u letjelici. Džidži Brajant nije preživjela pad helikoptera, a imala je 13 godina.

Kako javlja TMZ, Kobi je sa kćerkom išao u Mamba akademiju kada se nesreća dogodila.

TMZ je prvi prenio informacije o tragediji i smrti legendarnog košarkaša.

(Sportklub.rs)

Kobe Bryant was on his way to a travel basketball game with his daughter, Gianna. Those aboard the helicopter also included another player and parent, sources told @wojespn. There were no survivors of the crash, according to the Los Angeles County Sheriff's Department. pic.twitter.com/7ik13Qwm9m