Tamna stakla ispisala 75 kazni u Trebinju

TREBINJE - Na području Policijske uprave Trebinje kažnjeno je više od stotinu vozača u akciji kontrole zatamnjenih stakala na automobilima i vožnje pod uticajem alkohola i opojnih droga.

U danima vikenda, od 3. do 5. jula ove godine, koliko je trajala akcija, kažnjeno je 75 vozača zbog dodatnog zatamnjenja staklenih površina na motornim vozilima, a 28 vozača zbog upravljanja putničkim automobilom pod dejstvom alkohola, potvrđeno je u Policijskoj upravi Trebinje.

U policiji kažu da je kod četiri vozača utvrđena količina alkohola od 0,01 do 0,30 g/kg, kod 13 vozača od 0,31 do 0,80 g/kg, kod sedam vozača od 0,81 do 1,50 g/kg, a kod četiri veća od 1,51 g/kg. Kod dva vozača testiranje na prisustvo opojnih droga i lijekova je bilo pozitivno.

U toku akcije je ukupno kontrolisano 239 vozača, izvršeno je 75 alko-testiranja i sedam testiranja na prisustvo opojnih droga ili lijekova.

Akcija je organizovana u okviru kampanje Ministarstva unutrašnjih poslova RS "Vozi oprezno - ljetuj bezbrižno".

U Policijskoj upravi Trebinje navode da će i u narednom periodu vršiti pojačanu kontrolu saobraćaja, uz apel na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i saobraćajnu kulturu.