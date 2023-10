Teška nezgoda kod Banjaluke: Auto završio na krovu

BANJALUKA - ​Zbog saobraćajne nezgode koja se desila u naselju Karanovac na putu Banjaluka-Mrkonjić Grad stvorile su se ogromne gužve na tom putu.

Nezvanično, najmanje tri osobe su povrijeđene, a na licu mjesta bila su dva sanitetska vozila.

Prema saznanjima "Glasa Srske" u nezgodi su učestovali tri automobila, dva "pežoa" i "golf".

Na licu mjesta okupljeni pričaju da je u vrijeme nezgode navodno bio i "audi" koji se okrenuo i pobjegao.

Očevidci su ispričali da je do nezgode došlo kada je jedno vozilo pokušalo da pretekne auto ispred sebe.

"Išao sam iz pravca Banjaluke ka Jajcu. Vidio sam samo u retrovizoru da auto pokušava da me pretekne. Naišlo je vozilo i on je pokušao da se vrati i zakačio me. On se prevrnuo na krov i došlo je do kontakta s drugim vozilom" rekao je jedan od učesnika nezgode ne želeći da se predstavi.

Dodao je da su povrijeđeni njegova supruga i dijete, ali su na sreću dobro.

Kako se saznaje povrijeđen je i vozač automobila koji se prevrnuo.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.