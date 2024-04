Teško povrijeđeni radnik iz BiH trenutno stabilno

LINC – Stanje teško povrijeđenog radnika iz BiH (51), koji je u ponedjeljak imao tešku nesreću na radu, trenuno je stabilno i on je prebačen sa odjela intenzivne njega na odjeljenje sa lakšim pacijentima, saopšteno je iz Univerzitetske klinike Kepler.

Iako su prognoze bile teške i očekivalo se da će ostati duže na odjelu intenzivne njege, njegovo stanje je stabilno zbog čega je i prebačen na drugo odjeljenje.

Podsjetimo, državljanin BiH je povrijeđen u nesreći koja se desila u industrijskoj zoni Voesta, u mjestu St.Nikola an der Donau.

Naime, on je pao po vagon usljed čega je došlo do teških povreda donjih ekstremiteta. Kako stoji u saopštenju policije, on je u momentu nesreće manevrisao vagonima, premještajući ih sa kolosijeka. Ali, kako nije bio na obezbjeđenoj platformi, već je stajao na stepenicama, prilikom naglog kočenja pao je na šine, a zatim ga je udario nadolazeći vagon težak nekoliko tona.

Kako prenose austrijski mediji, pretpostavlja se da je vagon prešao preko njegovih nogu usljed čega je došlo do teških povreda.

