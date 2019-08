Teško stanje bake koju je pretukla druga pacijentkinja

Baka Milica Aleksić brutalno je pretučena na gerijatriji Zemunske bolnice prošlog utorka. Nju je, dok je ležala u bolničkoj postelji, štapom po glavi udarala druga pacijentkinja. Od udaraca koje je zadobila, Milica je prebačena na intenzivnu njegu, a kako priča njena snaha, baki su se poslije incidenta počeli javljati epi napadi koje ona nikada ranije nije imala.

“Mojoj svekrvi se stanje pogoršalo. Uveli su je u najdublju komu jer su se epi-napadi nastavili. Više ne mogu ništa”, objašnjava Marija.

Prema njenim riječima, ljekari će početi postepeno buđenje iz kome bake Milice, nakon čega će sve biti poznato.

“U kakvom će stanju biti i hoće li dolaziti svijesti, to niko ne može da kaže. Trenutno je stavljena na vještačko disanje”, kaže Miličina snaha.

Podsjetimo, Milica Aleksić (72) zadobila je teške tjelesne povrede na odjeljenju gerijatrije Zemunske bolnice kada ju je brutalno štapom pretukla druga pacijentkinja.

Milica Aleksić bila je smještena na bolničko liječenje zbog upale pluća u petak, nakon što su je prošlog petka u ovu bolnicu prebacili iz Slankamena. Prema riječima njene snahe Marije, u utorak su ona i Miličin sin otišli na razgovor kod doktora u Zemunsku bolnicu kako bi dobili detaljnije informacije o njenom zdravstvenom stanju kada ih je zatekla stravična scena.

“Pri izlasku od doktora krenula sam da vidim svekrvu makar sa vrata. Dođem do sobe, imam šta da vidim. Moja svekrva, žena koja je nepokretna, leži nepomično, dok je štapom neka pomahnitala žena udara po glavi. Tukla ju je kao da gasi neki požar, vikala je, a mojoj svekrvi je od batina išla krv iz usta, nosa i oka”, u šoku nam priča Marija.

Prema njenim riječima, u blizini su bili samo drugi pacijenti. Sestara nije bilo.

“Tek kada sam dreknula, onda su se sve sjatile. Pravdale su se da su tu bile prije pet minuta. Druge pacijentkinje koje su dijelile sa njima sobu ispričale su kako su dozivale pomoć, ali se niko nije odazivao. Kako neko nije mogao da čuje šta se dešava, to nije zgrada na šest spratova, to je prizemna zgrada gdje je soba do sobe. Sve je tu, sve se čuje”, priča Aleksić.

Direktor Zemunske bolnice dr Dragoš Stojanović tada je potvrdio da je do incidenta došlo, kao i da su preduzete sve neophodne mjere za riješavanje problema.

“Tačno je da se desio napad na pacijentkinju naše bolnice. Nažalost, pacijentkinja čija je bolest psihološke prirode napala je stariju gospođu koja je ležala u krevetu do nje. Dok je osoblje bolnice stiglo, pacijentkinja je već zadobila povrede po glavi”, rekao je nakon incidenta dr Stojanović.

(Avaz)