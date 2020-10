Teslićki lopov ukrao pomoć djeci čiji su roditelji i sestra poginuli

TESLIĆ - Stari znanac teslićke policije Eldin Horić (35) toliko se zanio u svom razbojničkom pohodu po ovom gradu da mu nije bio problem da iz prostorija SPKD "Prosvjeta" odnese 500 KM, koliko je tokom humanitarne akcije sakupljeno za pomoć dječaku i djevojčici čiji su roditelji i sestra polovinom avgusta nastradali u teškoj saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila na području ove opštine.

Njihova majka Svjetlana Livnjak (37) i 19-godišnja sestra Dragana poginule su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 15. avgusta, a otac Zoran (45) je preminuo u Univerzitetskom kliničkom centru RS od posljedica teških povreda.

Horić je u noći između 12. i 13. septembra provalio u prostorije "Prosvjete" i odnio novac koji se tamo nalazio, a bio je sakupljen od dobrovoljnih priloga njegovih sugrađana.

Svoj razbojnički niz on je potom nastavio u noći između 16. i 17. septembra, kada je provalio u palačinkarnicu "Feniks", u kojoj se nije previše obogatio jer je pronašao oko 50 KM.

Iste noći posjetio je i butik "Džeronimo", u kojem je pronašao oko 150 KM, a zatim je jednu noć pauzirao, te je u noći između 18. i 19. septembra provalio u fotografsku radnju "Stanić" u Tesliću i napravio premetačinu, tokom koje je našao samo 30 KM. Prema izjavi vlasnika ovog objekta, šteta koju je pričinio tražeći plijen u radnji je 11 puta veća, odnosno 330 KM.

Nakon što je obavio posao u fotografskoj radnji, Horić je došao na javni parking, gdje ga je policija zatekla kako s jednog automobila čupa lijevi žmigavac, koji mu je oduzet.

Protiv njega je Policijska stanica Teslić podnijela dobojskom Okružnom javnom tužilaštvu izvještaj zbog sumnje da je počinio četiri teške krađe i jednu krađu.

Horić je dobro poznat ovdašnjoj policiji, koja ga je između ostalog krajem maja 2018. godine zatekla u krađi, odnosno ugledao ga je policajac na dužnosti kako nosi kartonsku kutiju i posumnjao da je izvršio provalu.

Kada mu je policajac kazao da stane, on se dao u bijeg i bacio kutiju, a kada mu je ponovo naredio da stane, on je to učinio, dok je u kutiji koju je odbacio pronađena veća količina cigareta.

Ipak, šira javnost ga pamti po performansu koji je priredio 5. oktobra 2017. godine, kada je prijeteći samoubistvom u teslićkom parku s omčom oko vrata na drvetu sjedio 22 sata.

Zbog njega je u ovaj grad tada stigao pregovarački tim iz Banjaluke, koji ga je cijelu noć morao držati budnim jer ako bi zaspao, pao bi s grane visoke oko deset metara, što bi za njega bilo fatalno.

Nakon što je dobio medijsku pažnju, koja je bila jedino što je navodno tada tražio, on se na iznenađenje pregovarača spretno spustio niz stablo, skinuo konopac i omču koju je vezao oko vrata.

Horić je ranije ležao u Kazneno-popravnom zavodu Foča zbog teških krađa i razbojništava.