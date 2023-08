Tinejdžerki (17) sa pasošem BiH prijeti deportacija iz Njemačke

BERLIN - Melvisa Ibrahimović nedavno je završila srednju školu i željela je da započne sa stručnim ospobljavanjem u dentalnoj praksi. Međutim, sada ova 17-godišnjakinja, rođena u Sjevernoj Makedoniji, ali državljanka BiH, može biti deportovana.

Mlada Melvisa je djevojka koja je ambiciozna, i koja se u Njemačkoj bavila brojnim humanitarnim, ali i kreativnim aktivnostima. Već je stažirala u nekoliko navrata i ima sjajne preporuke:

"Sve ovo radim jer želim da postignem nešto u svom životu”, kaže Melvisa koja trenutno živi u Mugenšturmu.

Međutim, njeni roditelji su nedavno dobili pismo od okružne kancelarije u Raštatu, gdje se navodi da bi ona mogla biti deportovana.

Kako navode, ona u Mugenšturmu živi pola godine sa ocem Safetom, majkom Minom i mlađim bratom Melvisom:”Prije toga smo živjeli u Gernsbahu isto pola godine”, kaže ova djevojka, dodajući da se u obavijesti koju su primili njeni roditelji 31. jula navodi da bi njen njen tzv "tolerisani boravak" mogao biti ukinut.

Drugim riječima, djevojka može biti deprotovana. Suština je da njena porodica u Njemačkoj ima status tolerisanog boravka. To je jedna vrsta suspenzije deportacije. Njeni roditelj prekosutra imaju zakazan sastanak u okružnoj kancelariji za imigraciju.

"Jako sam tužna, ne osjećam se sigurno", kaže Melvisa, koja je završila srednju školu u julu mjesecu i veoma dobro govori njemački. Dodaje da je u srednju školu krenula u Sjevernoj Makedoniji, ali da ju je završila u Baden-Badenu, kada su se preselili u Njemačku.

Od septembra je trebala da započne stručno obučavanje u dentalnoj praksi, gdje bi stažirala.

"Već sam dobila i ugovor, ali ništa mi to ne vrijedi bez radne dozovle", kaže ova djevojka čiji su roditelji iz BiH. Ona dodaje da su i u Sjevernoj Makedoniji, gdje je silom prilika rođena, stranci baš kao i u Njemačkoj.

“Jednostavno, u Makedoniji nismo vidjeli nikakvu perspektivu i došli smo u Njemačku", kaže ona.

Za njen slučaj se založila i Unija za obrazovanje i nauku, koji su pokušali da intervenišu kod lokalnih vlasti, ali za sada, bez nekog većeg uspjeha.

Petet Reting, koji se pri Karitasu bavi mladim migrantima smatra da je zaista ogromna šteta što je ova mlada djevojka naišla na ovu vrstu prepreke. On se i dalje nada da će uspjeti da dođu do neke vrste izuzeća. On ne može da shvati da neko ko tako dobro govori njemački i ima perspektivu za stručno obučavanje može biti deportovan.

U Melvisinom slučaju, najvjerovatnije će se ona nakon svog 18 rođendana morati “dobrovoljno” vratiti u Sarajevo, gdje će zakazati termin u njemačkoj ambasadi.

"Sa dokumentacijom, koju sam već iskupila, moraću da apliciram za vizu", kaže Melvisa, koja kaže da ne zna koliko će taj proces trajati.

Čim joj viza bude odobrena, ona će moći da se vrati u Njemačku. Kada je riječ o njenim roditeljima, niko ne zna da li će oni moći da dobiju boravišne dozvole.

Kako mediji navode, problem je nastao jer je Melvisa zajedno sa roditeljima ušla u Njemačku 2022. godine i aplicirali su za azil, prenosi bnn.de.

Međutim, Savezna kancelarija za migracije i izbjeglice odbila je njihov zahtjev za azil kao neosnovan jer su državljani bezbjedne zemlje. Njihov boravak u Njemačkoj je od momenta odbijanja azila bio, kako se navodi, "tolerisan".