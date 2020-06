Tokom vikenda kažnjen 61 pijani vozač na području Gradiške

GRADIŠKA – Policija je na području Gradiške tokom vikenda sankcionisala 61 učesnika u saobraćaju zbog prisustva alkohola u organizmu, saopšteno je iz Policijske uprave Gradiška.

Naime, na području koje operativno pokriva Policijska uprava Gradiška, od 26. do 28. juna u vremenu od 16 do 2 časa, realizovana je akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju sa akcentom na korišćenje bezbjednosnog pojasa, sjedalica za djecu, mobilnog telefona i tehničke ispravnosti u dnevnim časovima i pojačane kontrole učesnika u saobraćaju koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, opojnih droga ili sredstava koja se na smiju upotrebljavati za vrijeme vožnje u noćnim časovima.

Tokom navedene akcije, ukupno su kontrolisana 1.584 učesnika u saobraćaju, kojom prilikom je 1.387 vozača i podvrgnuto testu utvrđivanja prisutva alkohola u organizmu, kojom prilikom je 61 učesnik sankcionisan zbog prisustva alkohola u organizmu.

"Kod 14 vozača utvrđena je koncentracija alkohola u organizmu od 0,01 do 0,30 g/kg, kod 22 vozača je utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 0,31 do 0,80 g/kg, kod 22 vozača je utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 0,81 do 1,50 g/kg i kod 3 vozača je utvrđena koncentracija alkohola u organizmu preko 1,50 g/kg, koji su i lišeni slobode. Jedan vozač je sankcionisan i lišen slobode zbog upravljanja vozilom pod dejstvom opojnih droga", saopšteno je iz PU Gradiška.

Tokom akcije, pojačane kontrole učesnika u saobraćaju sa akcentom na korišćenje bezbjednosnog pojasa, sjedalica za djecu, mobilnog telefona i tehničke ispravnosti ukupno su sancionisana 93 vozača, i to 29 vozača je sankcionisano zbog nekorištenja bezbjednosnog pojasa, 22 vozača zbog prevoza djece na prednjem sjedištu i nekorištenja sigurnosnioh sjedalica.

"Jedan vozač je kažnjen zbog korištenja mobilnog telefona, dok je 41 vozač sankcionisan zbog tehničke neispravnosti vozila. 65 vozača je sankcionisano i po drugim osnovama", navedeno je u saopštenju.

Policijska uprava Gradiška, nastaviće sa sličnim aktivnostima i u narednom periodu, a sve sa podizanjem svijesti o bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju.

"Apelujemo na sve građane da se pridržavaju odredbi Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, kako bi vlastitu bezbjednost i bezbjednost drugih građana podigli na što veći nivo", apeluju iz PU Gradiška.